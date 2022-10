WhatsApp, ecco il trucco per nascondere le chat da curiosi e partner gelosi

Un netto cambio di tendenza da parte della messaggistica numero uno al mondo, lo scorso anno accusata di scarsa accuratezza sulla privacy, e ora sempre più votata alla sicurezza, anche lontano da sguardi di partner indiscreti.

Mark Zuckerberg questa estate ha annunciato un tris di novità, il cui comun denominatore è proprio la privacy: stato online, partecipanti passati e blocco degli screenshot. Ma per i più smanettoni in fin dai conti WhatsApp è stato sempre un porto (quasi) sicuro.

Due miliardi circa di utenti in tutto il mondo. Con questo tipo di popolarità il numero di conversazioni per il tuo utente tipico potrebbe aumentare fino al punto in cui è necessario organizzarle. O il numero di conversazioni diventa ingombrante da navigare, o forse ci sono persone con cui non parli più sull’app.

Sia su iPhone sia su Android

In ogni caso, ecco facili trucchetti per nascondere, archiviare e ripristinare le conversazioni su WhatsApp. Su un iPhone, ci sono un paio di modi. Il primo parte da qui: premi a lungo sulla conversazione che desideri nascondere e seleziona Archivia nel pop-up che appare. Quindi scorri da destra a sinistra sulla chat finché non viene visualizzato “Archivio”, tap e le tue chat verranno archiviate, lontane da occhi indiscreti.

Naturalmente ripristinare una chat archiviata è possibile semplicemente toccando il pulsante “Archiviato” e scorrendo verso sinistra sulla chat che desideri ripristinare. Attenzione, però, controllate bene: se questa opzione non viene visualizzata, non avrai le chat archiviate.

Su Android, invece, l’archiviazione delle chat di WhatsApp può essere eseguita premendo a lungo sulla chat che desideri nascondere e selezionando il pulsante “Archivia”. Simile al percorso iPhone, si può ripristinare una chat archiviata toccando il pulsante Archiviato nella parte superiore dell’elenco delle chat. Una volta individuata la chat che desideri ripristinare, premila a lungo e tocca il pulsante Unarchive nella parte superiore dello schermo.

Un altro modo per nascondere le app su uno smartphone Android è un po’ più complesso, non per tutti insomma. Bisogna creare innanzitutto un profilo di lavoro o un secondo utente nel telefono, installando le app da nascondere solo su quel profilo.

Molto più semplice un percorso abbastanza dritto, senza curve od ostacoli. Si parte da Impostazioni, si passa per Privacy, fino ad arrivare a Nascondi App. una volta qui, ecco tutte le applicazioni istallate sul nostro bel smartphone, tutte affiancate da uno switch on/off. Basterà attivare (o meno) lo switch in corrispondenza dell’app che vogliamo nascondere.

Qui dovremmo inserire un codice a sedici caratteri (da conservare gelosamente), che ti permetterà di far sparire l’applicazione dallo smartphone: non sarà proprio più visibile.

