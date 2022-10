Elon Musk parla entusiasta di ‘X’: sapete già di cosa si tratta?

Elon Musk lo aveva detto ed è stato di parola. Prima o poi disse che sarebbe riuscito a creare una nuova applicazione, magari che fosse in grado di tenere testa a tutti i social network attualmente esistenti. La sua, da idea quale era, si è trasformata in una realtà vera e propria, ma come si chiama il sito che avrebbe intenzione di aprire, e quando sara pronto? Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Elon Musk, come abbiamo potuto leggere di recente, ha cambiato idea e ha voluto provvedere all’acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari, ma non lo ha fatto per caso: l’uomo afferma che la piattaforma sarà molto utile per velocizzare ulteriormente la sua nuova app in fase di creazione, che altro non è che X.

Però non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura della nuova applicazione. Tuttavia sappiamo, come abbiamo detto prima, che il sito sarà estremamente utile per mandare avanti i programmi volti allo sviluppo e alla crescita di giovani imprese innovative. Ma quando ha avuto luogo l’idea di questo nuovo social?

Una iniziativa sorprendente: la storia di X.com

La bozza vera e propria è stata messa a punto inizio a giugno dove, in un incontro con i dipendenti di Twitter, Elon Musk aveva lasciato intendere di voler creare una “super app” che fosse in grado di racchiudere altre applicazioni e molte funzioni, probabilmente molto simile allo stile di WeChat, la stessa piattaforma mobile creata dalla multinazionale cinese Tencent che offre numerose impostazioni utili, come instant messaging, social network, videogiochi, scambio di denaro e transazioni finanziarie.

Ma il nome ‘X’ da dove deriva? La sua nascita risale dal lontano 1999, precisamente quando aveva 28 anni e 22 milioni di dollari ricavati dalla vendita della sua prima startup. In quell’anno aveva creato X.com, ossia una delle prime banche online. In appena due mesi, l’imprenditore fu in grado di attirare circa 100.000 mila clienti. Ma in segiito X.com è confluita in Confinity, rendendo Elon Musk ancora più ricco di prima.

E quando eBay nel 2002 ha comprato per un miliardo e mezzo di dollari PayPal, all’epoca un giovane servizio per le transazioni finanziarie controllato proprio da Confinity, l’imprenditore ha guadagnato 180 milioni di dollari. Ma anche se non ha mai più utilizzato quel sito promise a se stesso che lo avrebbe reso un social network originale, forse uno dei migliori mai esistiti sulla faccia della Terra a detta sua.

Si presume, in conclusione, che il lancio dell’applicazione avverrà in maniera ufficiale soltanto nel 2023, quindi c’è ancora molto tempo da aspettare. Ma allo stato attuale possiamo parlare del nuovo piano iniziato da Elon Musk per quanto riguarda la sua serie di holding chiamata, per l’appunto, “X Holdings“, dove ipotizzava di far unire non solo Twitter ma anche Tesla e SpaceX alla sua idea. Ci riuscirà? Staremo a vedere.