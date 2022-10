Ida Platano massacra Alessandro Vicinanza: “Stai facendo il pagliaccio”

Ida Platano non ci sta e sbotta. La dama del Trono Over non le manda a dire a nessuno e, questa volta ha vuotato il sacco nei confronti di Alessandro Vicinanza. I due, sembrava si fossero riavvicinati ma a quanto pare si è concluso tutto con un nulla di fatto. Ecco cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Trono Over, Ida Platano attacca Alessandro Vicinanza

Uomini e Donne è ufficialmente ripartito da poche settimane e le prime puntate andate in onda hanno già regalato delle emozioni uniche ai telespettatori. I tronisti si stanno mettendo in gioco e tra un’esterna e l’altra stanno cercando l’amore. Al trono Over anche i cavalieri e le dame del parterre maschile e di quello femminile si stanno conoscendo meglio. Ad un’inizio stagione sembrava ci potesse essere un ritorno di fiamma tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano, ma purtroppo cos’ non è stato.

In studio di recente, l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha avuto da ridire sull’atteggiamento del cavaliere napoletano, Vicinanza che ha scelto di uscire con Roberta Di Padua. Ida non ha avuto mezze misure e gli ha detto a chiare lettere: “In questo periodo stai facendo proprio il pagliaccio. Non è gelosia, di quello che sento e mi hai detto, vedo i tuoi atteggiamenti”.

Ida Platano si scaglia contro Alessandro, il cavaliere è uscito con Roberta Di Padua

Roberta Di Padua ha spiegato cosa pensa di Vicinanza: “Un ragazzo diverso da quello che ho sentito parlare, molto tranquillo, un pochettino frena il mio modo di essere, però io sono questa qua, sono stata imbarazzata”. Il cavaliere ha detto tra le altre cose: “Mi piaci, stare molto vicini in poco tempo, non avrei voluto bruciare determinate cose, c’è stata molta attrazione, se mi chiedi se avevo voglia di baciarla dico si”.

Ida ha detto: “Di quello che mi scrivevi e mi hai detto mi sembravi disperato, oggi ti vedo e ti sento e ascolto, e per me sei un pagliaccio, io subito sono stata chiara”.