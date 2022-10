L’opzione donna è una misura che consente di andare in pensione con grande anticipo rispetto alla misura di vecchiaia

L’opzione donna è un tipo di misura che consente di andare in pensione con un forte anticipo in confronto alla misura di vecchiaia. L’anticipo, infatti, può essere di 8 anni per lavoratrici dipendenti e 7 anni per chi lavora come autonomo.

Questo perché anche inoltrando la richiesta della misura a 58/59 anni, se si tiene conto dell’attesa tra i 12 e i 18 mesi, il pensionamento va a slittare di un anno. L’opzione donna mette un limite all’uso dei contributi figurativi, ma non per tutti. Bisogna raggiungere 35 anni di contributi senza considerare i contributi figurativi di malattia indennizzata e disoccupazione. Ergo, gli altri contributi figurativi, possono essere usati per ottenere il requisito contributivo, inclusi quelli che provengono dall’indennità di maternità.

Per quanto concerne le pensioni contributive, incluse quelle calcolate usando solo l’opzione al contributivo, ci sono diverse agevolazioni per mamme che lavorano. In particolare, c’è uno sconto sull’età anagrafica per ottenere la pensione. Le donne possono andare in pensione 4 mesi prima per ogni figlio che hanno dato alla luce, e il massimo sconto può essere di un anno per le donne che hanno concepito 3 o anche più figli.

Tale sconto, tuttavia, non viene applicato a quelle donne che decidono di andare in pensione con l’opzione donna. La ragione è la seguente: nonostante si tratti di una pensione ricalcolata con sistema contributivo, resta comunque una pensione del sistema misto, integrabile pure al minimo in caso dovesse esserci i requisiti, per cui le lavoratrici non possono usufruire delle agevolazioni destinate alle pensioni contributive.

Ergo, i contributi figurativi di maternità possono essere totalmente usati per ottenere il requisito contributivo di 35 anni chiesto per avere l’opzione donna, ma dato che la pensione non è una misura contributiva, non possono essere applicati sconti sull’età che invece sono destinati a donne che hanno versato contributi dal 1996.