PlayStation 5 aggiorna il firmware alla versione 22.02-06.00.01, dove scaricarlo e tutte le differenze

Di tanto in tanto Sony ricorda che sia molto importante aggiornare le sue console, che nonostante siano difficili da reperire rimangono ugualmente i dispositivi migliori da ottenere – dal punto di vista del reparto console – allo stato attuale. Per cui, in vista del fatto che la compagnia abbia voluto rilasciare un update molto importante in merito, che aspettiamo? Corriamo ad installarlo prima che sia troppo tardi!

Le patch di correzione o di miglioria delle stabilità sono molto importanti al giorno d’oggi, specie perché consentono ai prodotti che li ricevono di funzionare meglio sotto ogni punto di vista. A volte non si notano neanche le differenze, ma fidatevi: qualora guardassimo la vicenda da un altro tipo di prospettiva, sicuramente avremmo le idee molto più chiare rispetto a prima.

Comunque sia, a parte eventuali chiacchiere superflue, abbiamo intenzione di avvisarvi di un nuovo update da parte di Sony per le sue PlayStation 5, il quale forse non era atteso; ora è necessario installarlo per evitare di incorrere in dei problemi da cui non potremo più fuggire. Ma che tipo di modifiche apporterebbe l’aggiornamento se installato correttamente, e dove potrebbe essere scaricato?

Il contenuto del firmware e l’importanza della sua installazione

Come abbiamo preannunciato poc’anzi, a quanto pare Sony ha lanciato un nuovo aggiornamento del firmware di PS5, precisamente il 22.02-06.00.01, già disponibile per il download. Comunque sia non è niente di troppo rilevante nonostante il peso di 1,08 GB, non fa altro che migliorare le performance del sistema, quindi tenderà ad aumentare la stabilità della console sistemando bug residui e ottimizzando i vari aspetti che prima non erano stati presi in considerazione.

Per quanto riguarda il download e l’installazione, invece, lasciate fare in automatico alla console, che ovviamente deve essere connessa a internet. È sufficiente controllare la versione del firmware nell’apposito menù delle Impostazioni di PS5 se non siete sicuri dell’avvenuta installazione, anche perché è successo che qualcuno si fosse ritrovato l’update già installato senza volerlo. Per cui, onde evitare delle gaffe, date una occhiata alla versione.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento maggiore del firmware di PS5 ha aggiunto gli elenchi dei giochi e il supporto per il 1440p, a parte diverse modifiche nell’interfaccia utente. Il prossimo aggiornamento maggiore, di cui ancora non si conosce la data né il contenuto, dovrebbe invece introdurre l’integrazione con Discord. Staremo a vedere quando sarà disponibile, ma sino ad allora sarà molto importante tenersi aggiornati sui progressi di Sony e su tutti gli update che rilascia periodicamente.

Non dobbiamo sottovalutarli in fin dei conti, anche perché non sappiamo se poi uni di questi aggiornamenti non si rivelerà essere esattamente quel genere di patch che ci servirà per risolvere un determinato problema di sistema. Insomma, non dobbiamo sottovalutare ciò che ci viene proposto dal momento che serva a ottimizzare la PS5 che tanto amiamo, e che alcuni ancora non hanno per sfortuna.