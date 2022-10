Uk, l’uomo che mollò moglie e figlie per fuggire con una rifugiata ucraina è tornato dalla sua famiglia dopo 5 mesi

L’uomo ha espresso tutta la sua gioia per aver potuto rivedere le figlie:«Vengono prima di qualsiasi cosa».

A volte ritornano. L’uomo che aveva abbandonato moglie e figlie per scappare e andare a convivere con una rifugiata ucraina, ovvero la guardia giurata inglese Tony Garnett, 29 anni, è tornato dalla sua famiglia, dopo 5 mesi di lontananza.

Mesi fa era scoppiato un vero e proprio scandalo in Inghilterra per la notizia che l’uomo e la sua famiglia avevano ospitato una 22enne ucraina, Sofiia Karkadym, e poi il marito era fuggito con quest’ultima per rifarsi una vita. Dopo 5 mesi, però, tra i due è finita. Come scrive il Daily Mail, dopo che il 29enne ha lasciato la rifugiata, Sofiia, e che quest’ultima è rientrata in Ucraina, il magistrato ha rimosso l’ordine restrittivo che la sua ex, Lorna, aveva chiesto per il timore che «la sua ragazza, per la quale mi aveva lasciato, lo convincesse a scappare in Ucraina con lei e le nostre figlie».

Il magistrato ha quindi messo in atto tale revoca dopo essersi assicurati che tra i genitori non vi fossero dissapori. Dopo la sentenza, Garnett si è recato dalle sue figlie a scuola e le ha portate a fare un giro al parco. «Sono incredibilmente felice di essere di nuovo con loro. Vengono prima di qualsiasi cosa», ha detto.

L’ex moglie di Garnett ha spiegato che ora è serena:«Tony è un padre meraviglioso che ama le sue figlie. So che gli sono mancate molto. Non ci siamo parlati per mesi. Sofia stava avvelenando la nostra famiglia. Sono davvero felice che se ne sia andata. Tony e io non torneremo comunque insieme, sto frequentando un’altra persona. Metteremo al primo posto i nostri figli».

Garnett ha precisato che anche se lui e la moglie non si sono rimessi insieme, è felice di poter stare di nuovo con le sue bambine. La storia d’amore con Sofiia era nata in pochi giorni. Il 29enne, aveva detto sì a un progetto britannico che prevedeva di accogliere in casa chi fuggiva dal conflitto in Ucraina.

Dopo che è arrivata Sofiia, l’uomo aveva scelto di lasciare moglie e figlie per ricostruirsi una vita con la ragazza. Passati pochi mesi, però, lui l’ha mollata perché lei non era in grado di gestire il proprio «con l’alcol e si è pure lasciata ad andare a gesti vandalici sferrando coltellate a un muro». Pare che i due sarebbero comunque in buoni rapporti anche dopo la rottura.