Uomo accoltellato dopo un lite alla cassa del supermercato

Ferite al petto e al braccio dopo diversi fendenti inferti dalla persona con cui aveva litigato poco prima durante la fila alla cassa del supermercato. E’ successo a Napoli, l’uomo non è in pericolo di vita, i carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda.

Sembrava una banale e sciocca lite alla fila della del supermercato, come purtroppo ne accadono quotidianamente, ma è degenerata in un accoltellamento di cui è stato vittima un uomo di 42 anni. Il fatto è accaduto ieri sera in via Arenaccia a Napoli.

Alle 20:45 i carabinieri arrivano sul posto dopo una segnalazione di una persona ferita con un coltello, secondo una prima ricostruzione l’uomo aveva avuto un pesante diverbio mentre si trovava in fila per pagare la spesa nel supermercato davanti al luogo in cui è stato soccorso. Fuori dal locale era infatti continuata la discussione che era poi degenerata in una rissa e nel ferimento della vittima. Il responsabile è poi fuggito dal luogo del misfatto.

Il 42enne ora si trova all’ospedale Cardarelli dove è stato trasferito nel reparto Trauma Center ma non è in prognosi riservata e si trova in pericolo di vita. La prognosi è di 30 giorni per la guarigione le per ferite multiple riportate sul braccio sinistro con ematoma e ferite multiple in sede presternale paramediana sinistra e al torace, il che sta a indicare che i colpi sono stati sferrati verso il cuore e che le ferite al braccio sinistro sono state procurate da un tentativo di difesa. I carabinieri stanno indagando tramite l’acquisizione dei video del sistema di sicurezza del supermercato e tramite l’interrogazione dei testimoni presenti alla vicenda per rintracciare il responsabile al quale potrebbe essere contestato il tentato omicidio e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.