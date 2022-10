Uno studio di Newsweek, realizzato in partnership con un’azienda di ricerca ha stilato una lista dei migliori ospedali suddivisi per specialità. Nosocomi italiani in ottima posizione per cardiologia, cardiochirurgia e oncologia.

Newsweek, in partnership con la società di ricerca denominata Statista, ha buttato giù un elenco dei migliori nosocomi del globo suddivisi per 11 specialità. Nello specifico, si tratta di cardiologia, cardiochirurgia, oncologia, endocrinologia, neurologia, ecc. La classifica include i primi 300 nosocomi per cardiologia e oncologia, i primi 200 per il reparto pediatria, 150 cardiochirurgia ed endocrinologia e 125 per gastroenterologia, ortopedia, neurologia, neurochirurgia, urologia e pneumologia.

Nella lista, come riporta Il Corriere della Sera, in pole position per l’Italia c’è l’Humanitas di Milano, che a livello globale è al 33esimo posto. Il nostro Paese, tuttavia, è in ottima posizione per quanto concerne gli ospedali, soprattutto a Nord, dove si sono classificati tra i primi 20 nelle specialità cui si fa riferimento nell’elenco.

Tra i migliori ci sono il Besta di Milano per ciò che concerne neurologia e neurochirurgia, l’Istituto Oncologia IEO, l’Istituto Tumori e l’Humanitas di Milano. E ancora il Monzino a Milano, Sant’Orsola a Bologna, San Raffaele a Milano per quanto concerne Cardiologia e Cardiochirurgia. Per quanto riguarda il settore endocrinologico spiccano il San Raffaele di Milano e Molinette di Torino, mentre per gastroenterologia il Gemelli di Roma e l’Humanitas di Milano.

Per l’ortopedia sono in ottima posizione il Rizzoli di Bologna e il Galeazzi di Milano. Pediatria vede spiccare il Bambin Gesù di Roma e il Gaslini di Genova. Il Gemelli di Roma è molto consigliato per pneumologia e l’Azienda Ospedaliera di Padova e le Molinette di Torino sono raccomandate per urologia.

ONCOLOGIA

Il miglior ospedale a livello internazionale, come riporta Il Corriere della Sera, è l’MD Anderson Cancer Center di Houston. In Italia lo IEO, che nella lista è al posto numero 12. Ecco come si sono classificati i nosocomi italiani per oncologia:

12 IEO-Istituto di Oncologia – Milano

17 Istituto Nazionale dei Tumori- Milano

25 Istituto Clinico Humanitas – Milano Unità medica di Ematologia

38 Policlinico Universitario A. Gemelli – Roma – Comprehensive Cancer Center

41 Niguarda – Milano Dipartimento di Ematologia e Oncologia

46 Istituto Nazionale Tumori di Napoli- Fondazione G. Pascale – Napoli

60 Presidio ospedaliero Molinette-Città della Salute – Torino

64 Azienda ospedaliera di Padova- Padova, Reparto di Oncologia medica

78 Ospedale San Raffaele Gruppo San Donato- Milano, Unità Clinica Oncologia medica

93 Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS- Istituto di Candiolo-Candiolo

95 Policlinico San’Orsola Malpighi – Bologna – Dipartimento Malattie oncologiche ed ematologiche

115 Policlinico Umberto I – Roma – Ematologia, Oncologia e Dermatologia

127 Ospedale Policlinico San Matteo- Pavia- Oncologia medica

128 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova

143 Fondazione IRCCS Istituto Besta – Milano- Neurochirurgia oncologica

150 Istituto Giannina Gaslini- Genova- Oncologia

171 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea- Roma- UOC Oncologia

268 Ospedale Luigi Sacco- Milano, Oncologia Sacco

(Fonte classifica: Corriere della Sera)

CARDIOCHIRURGIA

Il miglior ospedale per cardiochirurgia, sempre come riportato dal Corriere, è la Cleveland Clinic in Usa, mentre in Italia il centro cardiologico Monzino che è al 20esimo posto.

20 Centro Cardiologico Monzino- Milano – Dipartimento di chirurgia cardiaca e vascolare

22 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi- Bologna – Chirurgia cardiaca

48 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato- Milano – Cardiochirurgia

58 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea – Roma – UOC Cardiochirurgia

87 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia – Unità Terapia Intensiva cardiologica

96 Azienda Ospedaliera di Padova- Padova – Cardiochirurgia

105 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini- Roma- UOC Cardiochirurgia e dei trapianti di cuore

123 Ospedale Papa Giovanni XXIII- Roma – Cardiochirurgia

(Fonte classifica: Corriere della Sera)

CARDIOLOGIA

Il miglior ospedale per chi ha problemi di cuore è l’Aurora St. Luke’s Medical Center in Usa. Nel nostro Paese abbiamo il Centro cardiologico Monzino che si piazza al 18° posto. Ecco le posizioni degli altri ospedali italiani per questo settore

18 Centro Cardiologico Monzino- Milano

21 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato – Milano Cardiologia Clinica

34 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi- Bologna Cardiologia

46 Policlinico San Donato – Gruppo San Donato- Milano Cardiologia

54 Policlinico Universitario A. Gemelli – Roma Cardiologia

67 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano – Dipartimento cardiotorace

86 Azienda Ospedaliera di Padova – Padova Cardiologia

103 Istituto Clinico Humanitas- Milano – Humanitas Cardio Center

139Policlinico Universitario Campus Bio-Medico- Roma – Cardiologia

154 Arcispedale Sant’Anna – Ferrara – Cardiologia

157 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana- Pisa- Cardiotorace vascolare

159 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Roma – UOC Cardiologia

162 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi- Firenze – Dipartimento Cardiovascolare

169 Ospedale San Filippo Neri – Roma – Cardiologia Clinica e Riabilitativa San Filippo Neri

170 Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo – Dipartimento cardiovascolare

174 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea – Roma – UOC Cardiologia

178 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano- Torino – S.C. Cardiologia

209 Policlinico Umberto I – Roma- Cardio-Torace-Vascolare e Chirurgia dei Trapianti d’Organo

229 Ospedale San Bortolo – Vicenza – Dipartimento Strutturale Cardio-vascolare

233 Ospedale San Martino di Genova – Genova- Cardiologia

235 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza- Torino Cardiologia

264 Fondazione Policlinico Tor Vergata- Roma U.O.C. Cardiologia

265 Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia- Udine Cardiologia

268 Ospedale Generale Santo Spirito- Roma Cardiologia

273 Ospedale Luigi Sacco- Milano – Cardiologia ed Utic Sacco

275 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli- Napoli – Cardiologia e Cardiochirurgia

279 Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia- Brescia – Cardiologia

(Fonte classifica: Il Corriere della Sera)

ENDOCRINOLOGIA

Per questa disciplina, il nosocomio migliore al mondo è la Mayo Clinic – Rochester in Usa, mentre da noi, al 16° posto, c’è il San Raffaele di Milano. Di seguito la lista delle migliori strutture italiane per quanto concerne l’endocrinologia nell’elenco internazionale.

16 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato- Milano – Medicina Generale Indirizzo Diabetologico ed Endocrino-Metabolico

48 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza- Torino – Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo

53 Policlinico Universitario A. Gemelli- Roma – Medicina Interna, Endocrinologia e Diabetologia

55 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana – Pisa – UO Endocrinologia 1

74 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi- Bologna Ambulatori di Endocrinologia

75 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma- Roma – Endocrinologia

90 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli- Napoli- Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirugia Endoscopica

103 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini- Roma – Endocrinologia

107 Ospedale Policlinico San Matteo- Pavia Medicina Generale IV

(Fonte lista: Corriere della Sera)

GASTROENTEROLOGIA

Anche per gastroenterologia il miglior nosocomio a cui rivolgersi è la Mayo Clinic – Rochester negli Stati Uniti. Il Bel Paese vede invece all’8° posto il Policlinico Gemelli di Roma.

8 Policlinico Universitario A. Gemelli – Roma – Medicina Interna e Gastroenterologia

23 Istituto Clinico Humanitas – Milano – Gastroenterologia clinica

38Azienda Ospedaliera di Padova- Padova – U.O.C. Gastroenterologia

41 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano – Epatologia e Gastroenterologia

50 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi- Bologna – Ambulatorio divisionale di gastroenterologia

117 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza- Torino Gastroenterologia

119 Ospedale Papa Giovanni XXIII- Bergamo – Gastroenterologia 1 e 2

120 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Centro- Pesaro – Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

(Fonte classifica: Corriere della Sera)

NEUROLOGIA

Di nuovo, per neurologia, in pole position c’è la Mayo Clinic Rochester negli Usa. L’Istituto Besta di Milano si posiziona all’11° posto. Gli altri ospedali italiani ottengono comunque buone posizioni:

11 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano -Istituto Neurologico Carlo Besta

33 Policlinico Universitario A. Gemelli- Roma – Dipartimento di scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa-collo

38 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato- Neurologia

51 Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino- Pavia – Neurologia generale

55 Policlinico Umberto I – Roma – Clinica neurologia

63 Fondazione Policlinico Tor Vergata- Roma – U.O.C. Neurologia

88 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano – Dipartimento Neuroscienze (Neurologia e Stroke Unit)

NEUROCHIRURGIA

La Mayo Clinic Rochester Usa è il miglior ospedale in tutto il pianeta anche in neurochirurgia. In Italia c’è Carlo Besta di Milano al 21esimo posto. Gli altri ospedali italiani si sono classificati così:

21 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta- Milano – Dipartimento Neurochirurgia

65 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Centro – Pesaro – Neurochirurgia

67 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato- Milano – Neurochirurgia

75 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano Neuroscience Department

95 Ospedale Borgo Trento- Verona – Neurochirurgia

99 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati – Avellino – Neurochirurgia

112 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea – Roma – UOC Neurochirurgia



ORTOPEDIA



Per quanto concerne ortopedia il miglior nosocomio al mondo è l’Hospital For Special Surgery di New York. Nel nostro Paese, al 5° posto c’è l’Ospedale ortopedico Rizzoli di Bologna. Ecco come si sono posizionati gli altri nosocomi italiani:

5 Istituto Ortopedico Rizzoli – Bologna – Istituto Ortopedico Rizzoli

25 Istituto Ortopedico Galeazzi – Gruppo San Donato- Milano

77 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – Firenze – Ortopedia

82 Policlinico Universitario A. Gemelli – Roma Dipartimento di scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa-collo

83 Istituto Giannina Gaslini- Genova – Ortopedia

88 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Centro – Pesaro Ortopedia e Traumatologia

94 Istituto Clinico Humanitas- Milano – Humanitas Ortho Center

123 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma – Roma Ortopedia

PEDIATRIA

Per pediatria il Boston Children’s Hospital negli Stati Uniti è in assoluto il migliore, mentre in Italia, al 12° posto c’è il Bambin Gesù di Roma. Tutti gli altri nosocomi italiani si sono classificati così:

12 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma – Roma

40 Istituto Giannina Gaslini – Genova – Dipartimento Materno Neonatale

43 Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli-Sacco – Milano – Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico

45 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Centro Pesaro – Pediatria

71 Meyer – Azienda Ospedaliero universitaria – Firenze

73 IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo – Trieste – Clinica pediatrica

120 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – Napoli Dipartimento di Pediatria

138 Instituto Auxologico Italiano IRCCS – Endocrinologia Pediatrica

PNEUMOLOGIA

Per la pneumologia, c’è per l’ennesima volta, al primo posto della classifica, la Mayo Clinic- Rochester. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 54° posto, il Sant’Orsola di Bologna al 65°. Gli altri ospedali del nostro Paese così:

54 Policlinico Universitario A. Gemelli- Roma – Pneumologia

65 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi- Bologna – Pneumologia e T.I. respiratoria

77 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini- Roma -Broncopneumologia ed ipertensione polmonare arteriosa idiopatica

118 Policlinico Umberto I – Roma Pneumologia

UROLOGIA

E anche qui, troviamo la Mayo Clinic – Rochester degli Stati Uniti come miglior ospedale del pianeta. Tra gli ospedali del nostro Paese un buon posizionamento lo ha trovato l’Azienda ospedaliera di Padova, al 27° posto. Tutti gli altri ospedali italiani si sono posizionati così:

27 Azienda Ospedaliera di Padova – Padova – Unità Operativa Complessa (UOC) Urologia

49 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza – Torino – Chirurgia Generale e Specialistica

55 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato – Milano – Urologia

99 Istituto Clinico Humanitas – Milano -Unità Operativa di Urologia

102 Policlinico Universitario A. Gemelli- Roma Clinica Urologica

(Fonte classifiche: Corriere della Sera)