Amazon Prime Day d’Autunno: come ricevere un buono di €15 senza obbligo di acquisti

Amazon ritorna più forte che mai con una promozione imperdibile a cui tutti noi abbiamo accesso, ma che dobbiamo scoprire per poter ottenere i vantaggi che propone. Non si tratta di una presa in giro o addirittura di una perdita di tempo, quindi dobbiamo soltanto credere in quello che viene proposto ed “esplorarlo” in maniera tale da poter far uso di questa nuova offerta, oppure opportunità; dipende da come la vogliamo chiamare. Che cosa dovremmo fare per l’occorrenza?

Attualmente su Amazon è ancora attiva una promozione imperdibile con scadenza al 31 ottobre, e che ci consente di ottenere un buono sconto da 15 euro da usare per gli acquisti che effettuiamo nello store. Parliamo di una possibilità grazie alla quale avremo modo di poter ottenere dei crediti per acquistare videogiochi, dunque non è assolutamente una novità da mettere da parte o da ignorare eventualmente.

La promozione, però, si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale – che come abbiamo detto va dal 1 al 31 ottobre -, mentre non è valida per i clienti Amazon Prime che stanno utilizzando il periodo di prova del servizio per 30 giorni o per i clienti che hanno già utilizzato Amazon Photos in passato.

Purtroppo anche in questo caso ci sono delle condizioni da rispettare e che non dovranno essere ignorate per ovvie ragioni, ma non preoccupatevi: c’è sempre una alternativa. Dovremmo pensare di soddisfare i requisiti di Amazon per poter avere accesso a questa promozione, quindi seguiamo attentamente quello che ci viene proposto. Ora, invece, proseguiamo con l’argomento in questione.

I consumatori che potranno usufruire del nuovo bonus di Amazon

I clienti idonei al servizio otterranno un credito promozionale di 15 euro da utilizzare su Amazon.it, ma soltanto a seguito di una una mail di conferma da Amazon relativa all’accredito sull’account del credito promozionale e le istruzioni su come usarlo entro 7 giorni dal caricamento di almeno una foto attraverso l’app Amazon Photos.

Il codice promozionale, infine, può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, ma sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati, quindi tenetelo a mente qualora voleste usarlo.

A parte qualche piccola limitazione pensiamo che non sia affatto male questa idea, anche perché non capita spesso di poter far uso di offerte simili. Crediamo che sia una buona iniziativa quella di sfruttare le occasioni che Amazon ci mette a disposizione, anche perché – come è facilmente intuibile – non sempre vengono riproposte, per cui pensiamo bene a quello che vogliamo fare. Per quanto riguarda altre offerte da parte del sito giallo, vi consigliamo di tenervi aggiornati.