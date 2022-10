Ambulanza intrappolata dalle auto in divieto di sosta, muore anziana: cosa è successo veramente

Sosta selvaggia sotto accusa per la morte di una donna di oltre ottanta anni: le immagini choc di un’ambulanza intrappolata tra le auto.

Ma cosa è successo veramente? Dal 118 di Napoli arriva un chiarimento.

Ha fatto scalpore la denuncia dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, che ieri su Facebook ha segnalato la morte di una donna di 80 anni a causa della “sosta selvaggia” di Napoli. L’immagine postata parlava chiaro: un’ambulanza bloccata da diverse macchine. Un blocco che avrebbe causato il decesso dell’anziana donna ostacolando il trasporto in ospedale.

Secondo l’articolo rilanciato sulla pagina social dell’associazione, all’origine della morte della ottantenne ci sarebbe stata l’”inciviltà e la strafottenza” degli automobilisti che, oltre a creare problemi alla circolazione, avrebbero pure ritardato l’intervento del 118. Un fatto accaduto in Salta Pontecorvo, con la carreggiata ostruita da auto parcheggiate in divieto di sosta in entrambe le direzioni.

Così due ambulanze sarebbero rimaste intrappolate nel tentativo di soccorrere l’anziana che aveva accusato un malore nella propria abitazione. E solo dopo diversi sforzi (col personale sanitario costretto a spostare a mano una delle macchine in divieto di sosta) sono riuscite a passare oltre gli ostacoli.

“Ci è scappato il morto – ha scritto l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, pubblicando su Facebook l’immagine dell’ambulanza bloccata dalle auto in divieto di sosta – per colpa di queste macchine in sosta selvaggia stamattina una donna 80 enne è morta. Le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori. L’equipaggio arriva in ritardo sul target, inutili le manovre di rianimazione cardio-polmonare”.

Nessuno tocchi Ippocrate, che si era impegnata ad approfondire la notizia, chiedeva di considerare il fatto alla stregua di un “omicidio stradale”.

I chiarimenti del 118 sull’incredibile vicenda

Sosta selvaggia assassina? Dal 118 di Napoli è arrivato un chiarimento sulla sconcertante vicenda. La donna, una ultraottantenne, non è morta a causa della “sosta selvaggia” delle auto parcheggiate irregolarmente. In realtà la foto che immortala l’ambulanza intrappolata tra le automobili si riferisce al viaggio di ritorno del mezzo, quando ormai la donna era già morta. Niente ritardo nei soccorsi dunque all’origine del decesso.

Le due ambulanze, spiega il 118 napoletano, sono giunte tempestivamente a casa dell’anziana. Ma la donna non ‘è sopravvissuta a causa delle condizioni già gravi in cui versava e delle sue patologie pregresse. Nessuna correlazione quindi con presunti ritardi nelle operazioni di soccorso per via della “sosta selvaggia”.