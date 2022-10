Gas e luce, salasso per le famiglie: ecco quanto rischiamo di pagare

Quest’anno stangata paurosa per le famiglie italiane per luce e gas in bolletta. Lo dice una simulazione di Altroconsumo.

E gli italiani corrono ai ripari risparmiando sulla spesa al supermercato.

Quest’anno il costo della bolletta energetica sarà un autentico salasso per le famiglie italiane. Stando a una simulazione di Altroconsumo realizzata per il Sole 24 Ore l’energia elettrica costerà fino a 1.100 euro in più a famiglia (nucleo familiare tipo) in regime tutelato. Scamperà ai rincari vertiginosi invece chi ha ancora valido un contratto stipulato uno-due anni fa sul mercato libero (col gas che costava un quarto di quel che costa oggi).

Rincari in bolletta, i tre scenari di Altroconsumo

Tre gli scenari presi a modello dalla simulazione di Altroconsumo:

1) una famiglia di quattro persone dai consumi elevato (circa 4mila chilowattora all’anno);

2) un nucleo di tre persone (con un consumo di 2.700 chilowattora)

3) una coppia di due persone (con un consumo di circa 1.900 chilowattora all’anno).

Nel primo caso i costi in bolletta passerebbero dai 946,96 euro del 2021 ai 2.646,94 euro del 2022 (+171%). Nel secondo caso si passerebbe dai 590,94 del 2021 a 1.726,6 euro del 2022 (+192%). Mentre per la coppia di due persone la spesa lieviterebbe da 441,4 a 1.231,97 euro (+179%).

Il rincaro più consistente è stato l’ultimo, quello avvenuto a ottobre 2022 (+59%), seguito da quelli di ottobre 2021 (+29,8%) e di gennaio 2022 (+55%), prima dell’invasione in Ucraina (24 febbraio 2022) e del divampare della crisi energetica tra Occidente e Russia.

Gas, aumento del 122%

Per l’Unione nazionale consumatori, poi, il costo della bolletta elettrica autunnale per la famiglia tipo di tre persone (quella che consuma 2.700 chilowattora l’anno), salirebbe dai 200 euro del 2021 ai 445 euro di oggi. Un aumento pari alla percentuale astronomica del 122,3%, più che raddoppiato.

Gas e luce, a fine anno stangata da 3500 euro

Passando al gas, se il prezzo rimanesse quello del mese di settembre, la bolletta annuale della famiglia tipo in regime tutelato ammonterebbe a oltre 1.700 euro, che vanno sommati ai quasi 1.800 per la luce. In totale, quindi, la bolletta energetica annuale giungerà a un costo di oltre 3.500 euro.

Tagliare la spesa al supermercato: lo fa un italiano su due

Le ricadute del caro bollette sul portafoglio degli italiani (oltre a quelli sulle industrie) sono già più evidenti. Secondo Coldiretti, il caro bollette ha già portato a un taglio del 3,2% sulla quantità di alimenti comprati quest’anno dagli italiani. E malgrado ciò, le famiglie hanno speso già il 4% in più per la spesa a causa della crisi energetica e delle materie prime. Inoltre più della metà degli italiani (il 51%), ha razionato la spesa per risparmiare a fine mese.