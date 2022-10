Addio all’attrice Angela Lansbury, famosissima Jessica Fletcher de La signora in giallo

La star di Hollywood aveva 96 anni, e a breve ne avrebbe compiuti 97. È deceduta nella sua casa a Los Angeles

Addio ad Angela Lansbury, famosissima interprete dell’indimenticabile personaggio di Jessica Fletcher ne “La Signora in giallo”.

Lansbury aveva 96 anni, e il 16 ottobre prossimo avrebbe compiuto 97 anni, poiché era nata nel 1925. A dare il triste annuncio sono stati i familiari dell’attrice:« I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa».

Durante la brillante carriera avuta, Lansbury ha ricevuto 5 Tony Award. Debuttò a Broadway nel 1957 con “Hotel Paradiso”. Angela Lansbury era originaria della Gran Bretagna da madre proveniente dall’Irlanda. Lansbury scappò dall’Inghilterra durante il conflitto, e a 17 anni già cominciava a lavorare nei musical, mentre a 19 anni ottenne un contratto con la Mgm a Hollywood.

Famosissima in tutto il mondo per la sua incredibile interpretazione nel ruolo della signora in giallo, Jessica Fletcher, scrittrice detective che non si sbagliava mai, Lansbury ha lavorato in altri film e serie di grande successo.

In Angoscia, ha interpretato la terribile domestica che dava il tormento a Ingrid Bergman, o la sorella più grande di una Liz Taylor assai giovane in Gran Premio, apprendista strega che aveva a che fare con tre bimbi e militari tedeschi in Pomi d’ottone e manici di scopa.

E ancora, ha lavorato con Peter Ustinov in Assinio sul Nilo e Miss Marple in Assassinio allo specchio.

Ha lavorato con attori del calibro di Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Vincent Minnelli e Frank Sinatra. Anche se è diventata una vera e propria star di Hollywood, l’Inghilterra non l’hai mai messa nel dimenticatoio.

Tant’è che, la Regina Elisabetta II, che è deceduta un mese e tre giorni prima di lei, l’aveva fregiata del titolo di Dama della Regina. Pur non essendo un viso da copertina, tant’è che spesso le assegnavano parti da donna matura, con talento e grande tenacia ha saputo costruirsi una grande carriera da attrice, lavorando con grandi attori e registi. E quando il cinema l’ha un po’ messa da parte, è riuscita a trovarsi un posto in tv, dove ha consacrato la sua popolarità a livello internazionale.