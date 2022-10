Re Carlo III, annunciata la data dell’incoronazione: insieme a lui anche Camilla

Re Carlo III, annunciata la data dell’incoronazione: insieme a lui anche la Regina Consorte Camilla. La comunicazione ufficiale di Buckingham Palace.

Re Carlo III è succeduto l’8 settembre sul trono britannico, a seguito della morte di sua madre, la regina Elisabetta II. Secondo quanto annunciato da una nota ufficiale pubblicata direttamente da Buckingham Palace, la sua incoronazione si terrà sabato 6 maggio 2023, presso l’Abbazia di Westminster. Camilla, la Regina Consorte, sarà al fianco del Re e sarà anche lei incoronata nella storica cerimonia.

La funzione, viene sottolineato dai media britannici, manterrà tutti gli elementi delle cerimonie passate, tuttavia si svolgerà in un fine settimana, e “rifletterà il ruolo del monarca ai tempi di oggi”.

Come avverrà la cerimonia

Re Carlo III è salito al trono dopo che sua madre, la defunta regina Elisabetta II, è morta lo scorso settembre. Tuttavia, sarà l’incoronazione a rappresentare la celebrazione simbolica del suo nuovo regno. L’incoronazione avverrà il prossimo anno, e sarà la prima dopo quasi 70 anni – l’ultima è stata infatti quella di Elisabetta II nel giugno 1953. Sarà inoltre la prima funzione del suo genere a tenersi di sabato, dopo quella di Edoardo VII avvenuta nel 1902. Buckingham Palace ha infatti indicato che l’imminente cerimonia simboleggerà anche l’unione dell’antico e del moderno, poiché sarà “radicata in tradizioni di lunga data” e al contempo “rifletterà il ruolo del monarca oggi e guarderà al futuro” – si legge nella nota ufficiale di Buckingham Palace.

Il re e la regina consorte prenderanno dunque parte a una funzione che conserverà alcuni elementi storici delle incoronazioni passate, ma riconoscerà anche lo spirito dei tempi moderni. Carlo sarà unto con l’olio santo, riceverà il globo del Sovrano, l’anello dell’incoronazione e lo scettro, quindi sarà incoronato con la maestosa corona di Sant’Edoardo e benedetto durante la cerimonia. Anche la regina Camilla sarà unta con l’olio santo e incoronata (in una cerimonia simile ma più semplice rispetto a quella del sovrano), come avvenne per la Regina Madre quando venne incoronata nel 1937.

Re Carlo III avrà 74 anni il giorno dell’incoronazione, diventando così il monarca più anziano che sia mai stato incoronato. La data combacerà anche con il quarto compleanno di suo nipote Archie, figlio del principe Harry e Meghan. Le incoronazioni si terranno il 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster a Londra, con l’arcivescovo di Canterbury che presiederà l’unzione, la benedizione e la consacrazione del monarca. Rispetto alla cerimonia che incoronò Elisabetta II, che durò in tutto quasi tre ore, pare che la funzione del nuovo sovrano sarà più breve, più diversificata e con un numero inferiore di ospiti.