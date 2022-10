Copre moglie di insulti per consumo eccessivo acqua e luce: figli contattano polizia. La donna:«È ossessionato dal caro bollette»

Un uomo ha coperto la moglie di insulti per il terrore del caro bollette, il troppo consumo energetico di acqua e luce. I figli hanno avvisato i poliziotti che sono intervenuti

Il nostro Paese e con esso l’Europa in generale, sta attraversando un momento duro per via dei rincari di luce e gas. I prezzi delle bollette sono alle stelle, e questo sta mettendo in seria difficoltà imprese e famiglie.

Ci sono negozi in diverse zone d’Italia che hanno chiuso, o che aprono solo di mattina, o ancora che di sera accendono solo qualche luce, per prevenire la stangata a causa dei costi nettamente triplicati rispetto agli anni passati.

E questa situazione è stata alla base di un’accesa discussione scoppiata in Umbria tra moglie e marito, proprio per i consumi di acqua e luce da parte della donna, che l’uomo ha ritenuto eccessivi. Il litigio è sorto in una casa del quartiere Madonna Alta di Perugia, tra un uomo di 79 anni e la moglie.

All’inizio si credeva che il litigio sarebbe rientrato per lasciare subito il posto alla calma, ma non è stato così. A quel punto, i figli della coppia, preoccupati per come si stavano mettendo le cose tra i genitori, hanno pensato di richiedere l’intervento della polizia, così l’hanno chiamata.

Una volta che i poliziotti sono sopraggiunti nell’appartamento, la donna ha spiegato agli agenti che stava facendo dei lavori domestici in casa, quando, d’un tratto, il marito era arrivato e l’aveva assalita verbalmente, coprendola di insulti, perché stava facendo eccessivo consumo di acqua e luce.

Non solo, perché la donna ha raccontato anche di un’altra occasione in cui il marito era arrivato a chiuderle l’erogazione di gas.

Dopo aver ascoltato la moglie del 79enne, i poliziotti hanno voluto sentire anche l’uomo, che ha confermato il racconto della consorte. La cosa si è risolta bene, con i poliziotti che hanno appurato che c’erano state altre liti per ragioni simili, e che hanno esortato i due coniugi a evitare che si creino altre situazioni del genere.

Una situazione che fortunatamente si è conclusa bene, ma che fa comprendere fino a che punto stia arrivando l’esasperazione delle persone per i rincari sulle bollette che stanno atterrando famiglie e imprese italiane.