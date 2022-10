Le “assunzioni curiose”: esplode la polemica sull’ex ministra

Il fratello, il suo ufficio stampa, il suo consigliere e il capo di gabinetto. Le persone vicine alla ministra Dadone avrebbero la capacità di farsi assumere (con ottimi stipendi) in ruoli che non sembrano avere nulla a che fare con le loro competenze: lo denuncia Il Giornale.

Pesanti critiche per la ministra uscente Fabiana Dadone. La titolare del dicastero per le Politiche giovanili in quota Movimento 5 Stelle è sotto accusa per le assunzioni effettuate sia durante il suo mandato che nelle ultime ore, tra cui il fratello Flavio Dadone come “consulente esperto per i rapporti con gli organi rappresentativi delle regioni” con l’invidiabile stipendio di 40milla euro l’anno.

L’assunzione del parente di Dadone risale al 28 gennaio del 2019 quando Giulia Grillo, altra esponente grillina, ricopriva il ruolo di ministra della Salute nel Governo Conte I. “Non faceva niente tutto il giorno” è quanto affermato da uno dei lavoratori del ministero (secondo quanto riportato a Il Giornale), a fare ulteriore scalpore il fatto che Flavio non sia in possesso di alcun requisito per ricoprire il ruolo, essendo laureato in ingegneria biomedica e, come si legge nel suo curriculum, le sue competenze siano relative alle “elaborazioni di piani di acquisto per apparecchiature biomediche”. L’unica precedente esperienza nelle istituzioni risale al 2014 quando lavorò per il Consiglio Regionale del Piemonte nella IV commissione sanità, guarda caso proprio a guida M5S.