Tragedia sul lavoro in cantiere post sisma nelle Marche: 2 operai precipitati nel vuoto. Muore sul colpo uno dei due, l’altro è rimasto ferito.

Dopo la terribile alluvione che ha provocato morti e feriti, è ancora dramma nelle Marche. Nel cantiere allestito post sisma sono infatti precipitati nel vuoto due operai al lavoro.

Uno è morto, l’altro è rimasto ferito in maniera non grave. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 12 ottobre, ad Arquata del Tronto. I due erano impegnati a svolgere lavori di posizionamento delle reti di contenimento contro le frane.

Precipitati nel vuoto, collega si salva, 32enne muore sul colpo

Tragica morte sul lavoro questa mattina nelle Marche. Un operaio di 32 anni ha perso la vita, mentre un suo collega è rimasto ferito, a seguito di un incidente avvenuto nel cantiere post sisma in provincia di Ascoli Piceno.

I due operai erano intenti a posizionare la rete di contenimento su un costone, intervenendo nel cratere del terremoto avvenuto nel 2016 e che colpì, oltre alle Marche, anche l’Abruzzo. I lavoratori sono entrambi precipitati nel vuoto per cause ancora da definire e da accertare. Il 32enne ha rovinosamente terminato la sua caduta finendo sul terreno sottostante, morendo sul colpo. Il collega è rimasto ferito in maniera non grave.

Immediata la segnalazione ai soccorsi, così come l’intervento da parte dei colleghi di cantieri. I sanitari del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma per il 32enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione, troppo gravi i traumi e le ferite riportate a seguito dell’impatto al suolo. Inutile anche l’arrivo dell’elisoccorso. Il collega della vittima, invece, dopo aver ricevuto la prima assistenza sul posto, è stato stabilizzato e trasportato presso l’ospedale Torrette di Ancona. Non preoccupano le sue condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo subito in sicurezza l’area. Giunti anche i carabinieri, che hanno disposto la chiusura al traffico del tratto di strada coinvolto, la provinciale di Colle d’Arquata, così da consentire le urgenti operazioni di soccorso. Lungo la stessa strada provinciale sono diversi i cantieri aperti per le operazioni di ricostruzione post terremoto, e i due uomini stavano lavorando proprio per conto di una delle ditte impegnate nei lavori di riduzione di rischio geologico.