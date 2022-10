Donna uccisa a colpi di arma da fuoco mentre andava in bici: è giallo

Il cadavere di una donna di 52 anni è stato scoperto a Pratoregio, frazione di Chivasso (Torino). Dai primi rilievi, pare che la donna sarebbe stata uccisa con tre proiettili mentre marciava con la sua bici

Uccisa da tre colpi di arma da fuoco, mentre andava in bici. Così sarebbe morta Giuseppina Arena, 52 anni. Hanno scoperto il suo corpo senza vita in un’area di campagna nella frazione Pratoregio a Chivasso, in provincia di Torino. Tra l’altro, ieri, mercoledì 12 ottobre, era il giorno del compleanno della donna.

La donna abitava sola a Chivasso, in via Togliatti, una strada che conduce all’uscita del paese, dalle pari di Castelrosso, a 6 km dal punto in cui hanno ritrovato il suo cadavere, nella periferia profonda. Chi la conosceva ha raccontato che era una brava donna, che non creava problemi a nessuno, molto legata ai suoi animali. A quanto pare, aveva cani e gatti.

Da quanto si apprende, per la donna era una consuetudine andare in bici, una Graziella di colore biancorosso, per le strade della città. Certe volte si dirigeva dalle parti di Montanaro, dove abita suo fratello.

Ad allertare la macchina dei soccorsi è stato un passante, che ha indicato il punto in cui era il cadavere della 52enne, verso le ore 18 di ieri pomeriggio, mercoledì 12 ottobre. All’inizio, gli investigatori hanno ipotizzato che si trattasse di un malore, occorso mentre la donna si trovava sulla sua bici.

In seguito, i carabinieri hanno eseguito tutta una serie di rilievi ed è emersa un’altra pista, perché al buio della zona di campagna in cui hanno rinvenuto il corpo della donna, sotto un cavalcavia del treno alta velocità che collega Torino a Milano, hanno trovato tre proiettili.

Dai primi accertamenti, quindi, si presume che la donna potrebbe essere stata assassinata con un’arma da fuoco. Un proiettile, infatti, le avrebbe colpito uno zigomo. Sul caso stanno operando i militari dell’Arma di Chivasso e del comando di Torino, e dei rilievi si stanno invece occupando gli inquirenti della scientifica.

La persona che avrebbe tolto la vita alla donna colpendola con arma da fuoco, è scomparsa nel nulla. Nel frattempo, si indaga.