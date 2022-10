Regolamento di conti per strada, padri aprono il fuoco sulle figlie nel folle inseguimento

Sfiorata la tragedia negli Stati Uniti. Due padri di famiglia si sono improvvisati pistoleri dopo una lite per strada.

È partito un folle inseguimento in auto a colpi di revolverate che ha finito per coinvolgere le rispettive figlie a bordo delle due automobili.

Una lite per strada trasformatasi in un duello rusticano, poi degenerata in una faida di sangue. Un’escalation che poteva costare carissimo alle figlie di William Hale, 35 anni, e di Frank Allison, 43 anni, coinvolte nel folle scontro a fuoco tra i due genitori. L’inseguimento con sparatoria è avvenuto sabato scorso verso le 6 di pomeriggio sulla U.S. Route 1, a nord di Jacksonville, in Florida.

Lapidario sull’accaduto lo lo sceriffo locale, Bill Leeper. “Avrebbero potuto esserci due bimbe morte a causa di due adulti stupidi”, ha detto lunedì in conferenza stampa.

I due padri infatti hanno aperto il fuoco contro le rispettive figlie in una sparatoria su strada. I due avrebbero cominciato a discutere alla guida dell’auto dopo una serie di manovre aggressive tra i due conducenti, incluse delle frenate improvvise. La discussione è presto degenerata in litigio aperto quando uno dei due uomini ha offeso l’altro, che ha rilanciato la sfida rispondendo in maniera altrettanto provocatoria. Da lì una serie di gestacci e una bottiglia d’acqua lanciata attraverso il finestrino aperto di una delle due vetture.

Un folle inseguimento a colpi di pistola

Dall’alterco si è originato un inseguimento ad alta velocità. Durante l’inseguimento i due uomini hanno estratto le pistole cominciando a spararsi l’uno all’altro. Il primo ad aprire il fuoco è stato Allison. Il 43enne ha esploso un colpo ferendo la figlia di Hale, una ragazzina di 5 anni, colpita alla gamba da un proiettile sparato dalla sua calibro 45. Per vendicarsi Hale ha sparato setto-otto colpi verso l’automobile di Allison. Così ha colpito la figlia del suo rivale, una ragazzina di 14 anni, ferendola alla schiena. La giovanissima, che viaggiava sul retro della vettura, una Nissan Murano, ha riportato una grave ferita al polmone.

Dopo l’inseguimento in auto i due pistoleri della domenica, non contenti di aver coinvolto le figlie nel loro assurdo regolamento di conti, sono scesi dalle auto per proseguire la lite. A quel punto le mogli hanno chiamato la polizia, che fortunatamente è intervenuta subito per fermare i loro due scalmanati mariti. Gli agenti hanno provveduto anche a chiamare i soccorsi per le due figlie, vittime innocenti sulle quali è ricaduta la follia dei genitori. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Hale e Allison invece sono stati accusati di tentato omicidio.