Anziano trovato morto e nudo alla guida dell’auto: è giallo sulle cause del decesso

Era scomparso da ieri mattina e i familiari, non vedendolo rientrare, avevano allertato le forze dell’ordine.

In serata il macabro ritrovamento dell’uomo: il suo corpo esanime era in macchina, senza vestiti e effetti personali. Gli inquirenti sono al lavoro, al momento nessuna pista esclusa.

È ancora avvolto nel mistero quanto successo a Colli Aniene, alla periferia est di Roma. Qui infatti è stato trovato il corpo nudo e senza vita di un uomo di 69 anni all’interno della sua auto. Nessun segno di violenza sul cadavere. Ma la polizia vuol far luce su quanto successo e per il momento non esclude alcuna ipotesi. Il ritrovamento è avvenuto verso le 22:15 di domenica in viale Battista Bardanzellu.

Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, già nella mattinata di’ eri i familiari del 69enne ne avevano denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. Era dalle 9 che non si sapeva più nulla di lui.

Aveva detto loro che sarebbe uscito per sbrigare delle commissioni. Ma da quel momento di lui si sono perse le sue tracce e a casa non ha più messo piede.

Sono così partite le ricerche, concluse tragicamente in serata col ritrovamento del corpo del sessantanovenne. Gli agenti lo hanno trovato nudo, alla guida della sua automobile parcheggiata.

Nessuna pista esclusa dagli inquirenti

Nessuna traccia dei vestiti e degli effetti personali in macchina. Tutti elementi che portano a non escludere la pista dal furto o della rapina. Sul corpo il medico legale non ha individuato alcun segno di violenza. Sul luogo del ritrovamento, oltre agli agenti del commissariato di San Basilio che indagano sull’accaduto, è intervenuta anche la polizia scientifica.

Gli investigatori indagano a tutto campo e al momento non escludono nessuna ipotesi. Una delle piste battute dagli agenti è quella che l’uomo possa essere stato rapinato. I familiari hanno raccontato infatti che con sé avrebbe dovuto avere un orologio e una collana d’oro.

Presto l’autopsia sulla salma dell’uomo

Elementi preziosi in tal senso potrebbero venire dall’autopsia. Completati gli accertamenti sul luogo del ritrovamento, la salma del 69enne è stata trasferita in obitorio, dove adesso è disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione dell’autopsia.

L’esito degli esami autoptici farà luce sulle cause della morte e, di riflesso, a fare chiarezza sul giallo della scomparsa.