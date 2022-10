Si inviano messaggi hot per mesi, poi decidono di incontrarsi e scoprono di essere mamma e figlio

Un giovane e una donna si inviavano messaggi bollenti da mesi, poi si sono incontrati e hanno fatto una scoperta choc

Incredibile ma vero. Un giovane e una donna si sono inviati messaggi bollenti in chat per mesi su un sito di incontri. Quando hanno poi deciso di incontrarsi dal vivo, hanno fatto un’amara scoperta.

La vicenda è occorsa in provincia di Taranto. I due avrebbero iniziato a chattare su un sito di incontri bollenti, su cui non erano mostrati foto e nickname. Tra i due ci sarebbe stato un intenso scambio di messaggi, come riporta il sito Noi Notizie. Le chat tra i due sono andate avanti finché i due si sono dati appuntamento per vedersi dal vivo. E, quando si sono visti, si sono resi conto di essere madre e figlio. Possiamo solo immaginare lo choc nell’incontrarsi e fare questa amara scoperta.

Di certo, deve essere stato realmente scioccante. Madre e figlio, all’insaputa l’uno dell’altra, erano iscritti allo stesso social di incontri, cercando di conoscere probabilmente, come molti fanno, una persona interessante, degna della loro attenzione. L’incredibile caso ha fatto sì che invece di incontrare qualche utente interessante, i due, ignari di chattare l’una con l’altra, iniziassero a sentirsi con una serie di messaggi hot.

In breve tempo da quando hanno iniziato a scambiarsi messaggi bollenti, hanno deciso che era giunto il momento di trasformare a loro conoscenza virtuale, in qualcosa di più concreto, proprio qualche settimana fa.

L’incontro e la scoperta

Ma una volta giunti nel luogo in cui avevano concordato di vedersi, di certo ignari di doversi recare nello stesso posto, visto che comunque vivono nella stessa casa (essendo madre e figlio), si sono visti in un paese in provincia di Taranto, in Puglia, che il blog ha deciso di non citare (scelta oltremodo comprensibile).

Il giovane è maggiorenne e come sua madre, da quanto riporta il sito, è rimasto malissimo di questa situazione, che gli ha portato effetti alquanto depressivi. È una storia che fa riflettere, un’altra faccia della medaglia, di questo meccanismo che è la rete e che a volte può rivelarsi anche diabolico.