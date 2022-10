Cina recluta ex piloti britannici della RAF: “Minaccia per il Regno Unito e l’Occidente”

La Cina starebbe cercando di reclutare gli ex piloti britannici della RAF, con l’intelligence del Regno Unito che è pronta a divulgare l’allerta: “Minaccia per il Regno Unito e l’Occidente”.

Secondo quanto viene riportato dai quotidiani britannici, l’intelligence del Regno Unito starebbe per diffondere una rara “allerta di minaccia” alla luce di alcuni tentativi da parte delle forze militari cinesi di reclutare sia ex piloti di jet della Royal Air Force (RAF), che altri dipendenti in servizio. L’intenzione, da parte della Cina, sarebbe quella di migliorare l’addestramento delle sue unità.

Secondo alcune informazioni in possesso della BBC, pare che al momento circa una trentina di ex piloti abbiano già approfittato di “pacchetti di reclutamento molto generosi” offerti dalla Cina per lavorare presso l’aeronautica asiatica in Paesi terzi.

“Una minaccia per il Regno Unito e l’Occidente”

Come spiegato dal Guardian, i funzionari avrebbero espresso “preoccupazione e disapprovazione” per questa sorta di massiccia campagna di reclutamento, dato che rappresenta “una minaccia per gli interessi del Regno Unito e dell’Occidente“. Sempre secondo quanto viene riportato, pare che circa 30 ex piloti abbiano già approfittato di pacchetti di reclutamento “molto generosi” offerti dalla Cina, che li avrebbe invitati a lavorare per l’aviazione del Paese attraverso compagnie terze parti – come un’accademia di volo con sede in Sud Africa.

La preoccupazione dei funzionari, che non vietano comunque agli ex piloti della RAF di lavorare per altre compagnie, è quella della possibilità di una fuga di informazioni sensibili. Da questa presunta “minaccia” nasce dunque l’appello ai piloti britannici di non divulgare alcun tipo di informazione all’esercito cinese. Il Ministero della Difesa pare sia intenzionato ad incontrare in colloquio tutti coloro che sono stati avvicinati dalla Cina, così da poter venire a conoscenza nel dettaglio di quanto accaduto e permettere un monitoraggio efficace della delicata situazione. Al momento, comunque, viene anche sottolineato come nessun ex pilota della RAF abbia mai violato l’Official Secrets Act durante le operazioni di addestramento alla Cina. Lo scopo dei funzionari occidentali, tuttavia, è quello di prendere e attuare tutti di dovuti “provvedimenti per mitigare questo rischio”.

Con la Cina desiderosa di modernizzare i suoi militari, così da raggiungere gli standard della NATO, l’intenzione sarebbe dunque quella di assumere personale, quali ex piloti o addestratori, per poter migliorare dal punto di vista tecnico, strategico e operativo la forza asiatica. Già lo scorso anno, in un documento ufficiale in mano agli Stati Uniti il presidente della Cina, Xi Jinping, aveva dichiarato di voler completare la modernizzazione dell’Esercito popolare di liberazione entro il 2035, e di volerlo trasformare in un esercito di “classe mondiale” entro il 2049.