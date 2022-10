Creazione di cimiteri per animali da compagnia, approvata la legge in Lombardia. Presto si potranno deporre le urne cinerarie, inumare le carcasse, posare cippi e le targhe funerarie. Votata all’unanimità la proposta della consigliera FI Carzieri.

Approvata oggi dal Consiglio regionale lombardo la legge che istituisce la possibilità di creare dei cimiteri per gli animali da compagnia. In Lombardia si potranno deporre le urne cinerarie, inumare le carcasse, posare cippi e targhe funerarie in ricordo del proprio animale domestico.

La legge disciplinerà la realizzazione, la localizzazione e la gestione dei cimiteri per animali, così come anche le norme igienico sanitarie e urbanistiche relative, il trasporto delle spoglie e il loro seppellimento. Con il via libera alla legge, sono inoltre previste sanzioni per le eventuali norme di registrazione, oltre che quelle inerenti alle autodichiarazioni non veritiere.

La Lombardia avrà cimiteri animali d’affezione

Con la decisione di oggi dell’Assemblea lombarda, la Lombardia diventa la prima regione ad aver approvato un decreto che regola la realizzazione, la localizzazione e la gestione dei cimiteri per animali da compagnia in Italia. La legge è stata accolta all’unanimità. Secondo quanto disposto, i cimiteri per gli animali potranno essere realizzati e gestiti dagli enti pubblici, ma anche da soggetti privati. Si prevede inoltre la realizzazione dei forni crematori anche all’esterno degli stessi campisanti, sulla base però di una autorizzazione ottenuta dal Comune in merito alla pianificazione urbanistica.

La relatrice del provvedimento è la consigliera di Forza Italia, Claudia Carzieri. Commentando in merito al via libera disposto dal Consiglio regionale, la consigliera ha spiegato: “Nelle case italiane, la presenza di animali d’affezione è sempre maggiore: pensiamo, infatti, che circa il 39% degli italiani, una cifra pari a oltre 20 milioni di persone, possiede almeno un cane o un gatto in famiglia”.

Senza contare, inoltre, il ruolo che gli stessi amici pelosi svolgono nella cura di disturbi specifici. “Pensiamo, infatti, alla pet therapy, ormai sempre più diffusa e che tocca ambiti sempre maggiori”, ha infatti ribadito Carzieri. Alla luce di ciò, diventa importante poter permettere ai proprietari di animali domestici di rendere adeguatamente omaggio alla memoria a quelli che vengono considerati dei veri e propri “famigliari” a quattro zampe. Anche loro, infatti, “meritano di avere un luogo decoroso nel quale commemorare la loro scomparsa”.