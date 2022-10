Windows 12, un errore dal vertice lo avrebbe spoilerato: errore o mossa di marketing?

Quando escono certe indiscrezioni, la dottrina è sempre divisa: c’è chi segue la teoria dell’errore più o meno marchiano, chi si affida alla cultura. A prescindere dalla causa, l’effetto di quanto accaduto potrebbe aver anticipato quel che sarà il nuovo sistema operativo made in Windows.

Microsoft avrebbe perso accidentalmente la sua prossima versione di Windows, durante l’evento Ignite, programmato dalla multinazionale d’informatica di Redmond. In molti ne se convinti. Uno su tutti.

Zac Bowden di Windows Central ha scomposto uno screen di un desktop, con una barra delle applicazioni mobile nella parte inferiore, un Dock in stile Mac nella parte superiore, e una casella di ricerca mobile al centro dello schermo.

Alla stregua di una Dynamic Island

Effettivamente non sarebbe la prima volta che vediamo questo design. Da qui il pensiero a Windows 12. Anche perché Microsoft sta lavorando a un ciclo di aggiornamento di tre anni: si conosce già qualcosa della prossima versione, il nome: internamente, “Next Valley“.

L’interfaccia utente mostrata, brevemente, su Ignite corrisponde esattamente a quello che già è dato sapere. Innanzitutto, la barra delle applicazioni mobile lungo la parte inferiore dello schermo si ispira direttamente a macOS, fino agli angoli arrotondati e allo sfondo in vetro smerigliato. Le icone sembrano più grandi e luminose, proprio come in macOS. Non solo.

Zac Bowden ha notato che la barra degli strumenti di quello screen, nella parte superiore, presentava un’icona della batteria, un’icona Wi-Fi, la data a destra e il tempo a sinistra. Tutto questo era sullo stesso sfondo di vetro smerigliato della barra delle applicazioni.

Ma la gigantesca barra di ricerca mobile nella parte medio-alta dello schermo smentisce questa nozione. Era Microsoft puro dalle icone per cercare e vicino al carattere nella casella di ricerca. Cosa stesse facendo lì sullo schermo è una grande domanda.

Sembrerebbe che Microsoft voglia aggiungere una grande casella di ricerca mobile a Windows. Se così fosse, potrebbe funzionare in modo molto simile alla nuova Dynamic Island di Apple su iPhone.

Non sarebbe una rivelazione, più precisamente una conferma di certi rumors, visto che se ne è parlato molto della Dynamic Island (su Mac), come fonte di ispirazione. Certo, una roba del genere occuperebbe molto spazio utilizzabile, rallenterebbe il sistema con tante animazioni, ma è in dubbio che potrebbe ulteriormente migliorare l’esperienza di Windows 12. Sarà interessante vedere come Microsoft intende gestirlo, sempre che siano giuste le indiscrezioni.

C’è chi, invece, pensa che questo prospetto di spoiler potrebbe non essere stato altro che un mock-up dell’idea di qualcuno per Windows, un concept sperimentale entrato accidentalmente nella presentazione. Oppure una fuga di notizie intenzionale? Alla fine, gira che ti rigira, siamo sempre lì. I prossimi giorni saranno chiarificatori.

FONTE