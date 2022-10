Bevono alcol e litigano, poi spunta il coltello: muore 29enne, ferito il 60enne

Due coinquilini litigano e si prendono a coltellate: muore il 29enne, finisce in rianimazione il 60enne. Erano in forte stato di alterazione da alcol.

Gravissimo episodio di violenza quello verificatosi in provincia di Fermo. Secondo quanto viene riportato dai quotidiani locali, vittima di una brutale aggressione sarebbe un uomo 29enne di origini indiane. La vittima sarebbe morta dopo essere stata raggiunta con violenza all’addome da un fendente sferrato con un coltello.

L’episodio si sarebbe verificato la scorsa notte all’interno di un edificio nella frazione di Cascinare di Sant’Elpidio a Mare. Dalle prime ricostruzioni, pare che tra lui e il suo assassino sia scoppiata un’accesa lite, che ha poi portato al delitto.

Muore 29enne, connazionale ricoverato in rianimazione

Sulla vicenda sono ancora in corso tutti gli accertamenti necessari da parte delle autorità. Secondo quanto è stato al momento ricostruito, però, pare che il 29enne sia rimasto ucciso a seguito di una lite scoppiata tra alcuni coinquilini di nazionalità indiana. Sia la vittima che il suo assassino sarebbero stati in forte stato di alterazione provocato dal consumo di alcolici. L’aggressione è avvenuta all’interno di un appartamento di via Turati, lo stesso presso il quale entrambi gli uomini abitavano.

Il delitto sarebbe avvenuto alle ore 23:30 di ieri. Ancora poco chiari i moventi dietro un simile, violentissimo litigio. Dalla violenza verbale, però, i due sarebbero arrivati a quella fisica, con il 60enne che avrebbe preso un coltellaccio da lavoro, con una lama di circa 30 centimetri, e l’avrebbe conficcato nell’addome del suo connazionale.

Profonda la ferita riportata dal fendente. Una ferita che si è infine rivelata tragicamente mortale. Nonostante tutte le operazioni di soccorso messe in atto dai sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, per il 29enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio, provocato dalla grave emorragia interna. La salma è stata subito trasferita presso l’obitorio, e rimarrà ora a disposizione del magistrato.

Sul luogo sono intervenuti anche i militari dell’arma, con i soccorsi allertati dai vicini di casa. Pare inoltre che anche il 60enne sia rimasto ferito, e sia stato a sua volta soccorso e trasferito al Pronto Soccorso di Civitanova Marche in condizioni disperate. Sarebbe attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. Nel frattempo gli inquirenti indagano per omicidio. Pare che gli investigatori abbiano già raccolto alcune testimonianze da parte di chi ha sentito o assistito al litigio.