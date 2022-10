È giallo sulla scomparsa di due 15enni: ricerche in corso, l’annuncio della polizia

Da lunedì non si hanno più notizie di due quindicenni. A scuola non si sono presentati, scattate le ricerche dopo la denuncia dei genitori.

È giallo sulla loro scomparsa. L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella della fuga all’estero. Sulle pagine social della polizia l’appello per ritrovarli.

Gregorio Bucci di Borgoricco e Cristian Sunica di Padova. Sono i nomi dei due ragazzi scomparsi da lunedì dalla provincia di Padova. Sia Gregorio che Cristian hanno 15 anni. Lunedì mattina (17 ottobre) sono usciti preso di casa per andare alla scuola Severi che entrambi frequentano nella città patavina. Ma all’istituto, che si trova nel quartiere Arcella, non li hanno visiti. I due ragazzi sono si sono presentati. Gregorio avrebbe lasciato anche il telefonino a casa.

Le famiglie hanno denunciato la loro scomparsa ai carabinieri e sono subito scattate le ricerche anche col supporto dell’Interpol. La pista più accreditata al momento pare infatti essere quella dell’allontanamento volontario. L’ipotesi degli inquirenti è quella della fuga all’estero. I due potrebbero essere partiti per la Francia, verso Clermont-Ferrand, dove si è trasferito un loro amico comune. Con sé i due quindicenni dovrebbero avere i documenti e una piccola somma, alcune centinaia di euro (si dice 300 euro).

Il 15enne non soffre di problemi di salute e ha sempre avuto un eccellente rapporto coi genitori. Sulla vicenda della scomparsa dei due ragazzi le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo. I genitori di Gregorio Bucci, nato il 5 marzo del 2007, al momento non hanno voluto rilasciare dichiarazioni su quanto successo per non rischiare di intralciare l’operato delle forze dell’ordine che stanno andando avanti con le ricerche dei due 15enni.

Quanto accaduto per adesso resta ancora avvolto nel mistero. Nelle prossime ore i carabinieri del Comando Provinciale si sforzeranno di approfondire i fatti anche esaminando il telefono cellulare del ragazzino.

L’appello sulle pagina Facebook della polizia

Sulle pagine social la polizia ha pubblicato un annuncio coi numeri di telefono dei genitori di Gregorio Bucci per facilitare eventuali segnalazioni. Sulla pagina ufficiale del Commissariato di Ps online è apparso un appello: «Chiediamo la collaborazione di tutti. BUCCI GREGORIO nato 05.03.2007 si è allontanato da Camposampiero (PD). Ieri non è andato a scuola e probabilmente con un amico è andato in Francia a trovare un compagno di classe. Per favore fate girare e, in caso lo vediate, fermatelo e contattate le Forze dell’ordine».