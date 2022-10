Nuovi test di artiglieria della Corea del Nord, oltre 300 spari: “Serio avvertimento a Seoul”

Nuovi test di artiglieria della Corea del Nord, oltre 300 spari: “Vogliamo lanciare un serio avvertimento a Seoul”. Aumentano le tensioni e gli attriti tra i due Paesi.

Secondo quanto viene riportato dai media esteri, la Corea del Nord avrebbe compiuto compiuto una nuova esercitazione di artiglieria, sparando 350 colpi al largo delle sue coste sul Mar Giallo, vicino al confine con la Corea del Sud. L’operazione è avvenuta verso le ore 12:30 locali, ovvero alle 5:30 di oggi in Italia.

L’esercitazione sarebbe scattata dopo che Seoul ha dato il via alle sue esercitazioni di difesa, volte a rafforzare la sua capacità di rispondere alle minacce nucleari e missilistiche di Pyongyang.

La Corea del Nord lancia un “serio avvertimento” a Seoul

Il Joint Chiefs of Staff (JCS) della Corea del Sud ha affermato che la Corea del Nord ha sparato circa 250 proiettili sulle sue coste orientali e occidentali nella notte di martedì, e ha lanciato altri 100 colpi nella mattinata di oggi, verso mezzogiorno. I colpi, spiega il JCS, sono finiti all’interno delle zone cuscinetto marittime stabilite da un accordo tra le due Coree del 2018 per ridurre le tensioni militari. Nessuno dei colpi, dunque, sarebbe caduto in acque sud-coreane, riferiscono i militari di Seul.

“Esortiamo fortemente la Corea del Nord a interrompere immediatamente le sue azioni“, ha affermato il JCS in una nota. “Le continue provocazioni della Corea del Nord sono azioni che minano la pace e la stabilità della penisola coreana e della comunità internazionale”, si legge ancora nella dichiarazione ufficiale.

Dal canto suo, nelle scorse ore la Corea del Nord aveva definito le esercitazioni di artiglieria un “serio avvertimento” alla Corea del Sud. Seoul, infatti, sta nel frattempo continuando le sue operazioni di difesa con l’obiettivo di affinare la risposta alle minacce missilistiche e nucleari nord-coreane – operazioni, queste, che dureranno almeno fino al 28 ottobre. Si tratta di una serie di esercitazioni militari condotte nelle ultime settimane e che comprendono tra l’altro attività congiunte con Stati Uniti e Giappone.

Secondo quanto spiegato da un funzionario nordcoreano, “l’esercitazione di guerra della Corea del Sud contro la Corea del Nord sta procedendo in modo frenetico”. In tal senso, è stato deciso di “inviare ancora una volta un serio avvertimento”, “un minaccioso fuoco di avvertimento verso le coste orientali e occidentali nella notte del 18 ottobre, come potente contromisura militare”. “I nemici dovrebbero immediatamente fermare le loro provocazioni sconsiderate, che stanno facendo ulteriormente salire la tensione militare”, ha poi incalzato.