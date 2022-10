Che fine ha fatto il sindaco di Roma?

Roma aveva bisogno di una guida forte e presente ma da quando è stato eletto ormai un anno fa, il sindaco Gualtieri appare assente da ogni problema della città. Eppure Draghi aveva investito su di lui progetti e denaro pubblico. Una delusione che pagano gli abitanti della Capitale.

Sebbene sieda in Campidoglio ormai da un anno, molti romani si stanno ponendo le seguenti domande: dov’è Roberto Gualtieri? Il sindaco di Roma esiste oppure no? Chi guida la Capitale?

Il primo cittadino è davvero un fantasma, nonostante la vittoria elettorale che lo ha chiamato a risollevare una città devastata da problemi quali immondizia, scioperi, cantieri, inciviltà, questione abitativa e gli strascichi dell’amministrazione di Virginia Raggi (forse il peggior cataclisma avvenuto a Roma dal tempo del sacco dei lanzichenecchi avvenuto nel 1527), di Gualtieri finora si hanno poche e sparute apparizioni. Si segnalano giusto qualche messaggio giunto via Twitter dal suo profilo ufficiale e qualche fotografia insieme Russel Crowe, attore che interpretò ormai più di venti anni il film Il Gladiatore.

UNA GESTIONE FANTASMA

Ma oltre al sindaco latitano anche i provvedimenti della sua giunta, per non parlare del Partito Democratico romano che finora ha prodotto una documentazione sulla gestione della città che si avvicina allo zero. La cosa peggiore è che nel Pd nessuno sembra essersi accorto di nulla, compreso il segretario Enrico Letta.

Avrebbe dovuto preoccuparsi della sua scomparsa anche Mario Draghi, l’ormai ex-premier aveva puntato su di lui per risollevare una città ormai alla canna del gas tramite una serie di interventi previsti per i successivi cinque anni come l’invio di nuovi fondi del Pnrr, l’organizzazione del Giubileo 2025 e la partecipazione all’Expo del 2030. Da non sottovalutare anche l’ultimo intervento di Draghi per Roma Capitale con il decreto Aiuti che assegna poteri speciali al sindaco per la gestione dei rifiuti e la costruzione di un mega-inceneritore. Ma la caduta del governo e le elezioni che porteranno con tutta probabilità Giorgia Meloni alla guida del prossimo esecutivo, hanno allontanato l’ex-presidente della BCE dall’interessarsi della questione.

L’ULTIMO AVVISTAMENTO

Gualtieri è stato visto l’ultima volta su un aereo in direzione Buenos Aires per partecipare al C40, il summit tra i sindaci delle più grandi città al mondo, “che rappresentano circa 600 milioni di abitanti del pianeta, Gualtieri avrà diversi incontri bilaterali con i suoi colleghi sindaci, Londra, Buenos Aires, Parigi e Barcellona tra gli altri” come si legge in un comunicato dell’ufficio stampa della Capitale. Immaginarlo più lontano di così da Roma e i suoi problemi è davvero impossibile.