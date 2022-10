Francesco, 18 anni, investito e ucciso da un’auto sul marciapiede: in manette una 23enne

Francesco Valdiserri, 18 anni, è stato investito e ucciso nella notte, a Roma, da una 23enne alla guida. Il ragazzo stava camminando con un amico sul marciapiede

Francesco Valdiserri, 18 anni, è morto dopo che un’auto l’ha investito e ucciso nella notte a Roma. Ai domiciliari, è finita è una ragazza di 23 anni, che era al volante: il suo tasso alcolemico sarebbe stato oltre 1,5 e sarebbe risultata positiva alla cannabis.

Francesco era figlio di due giornalisti del Corriere della Sera. La ragazza, si trovava in auto con un 21enne straniero che è rimasto ferito in modo leggero. Due anni fa, alla 23enne che ha investito e ucciso il ragazzo, avevano già ritirato la patente, per aver guidato in stato d’ebbrezza. Il sinistro è occorso nella notte a Roma, mentre il ragazzo stava facendo una passeggiata sul marciapiede in via Cristoforo Colombo.

La ragazza, da quanto finora ricostruito, avrebbe sbandato con la Suzuki Swift su cui era alla guida, e avrebbe preso in pieno il giovane, che ha perso la vita sul colpo. In loco sono sopraggiunti i poliziotti della Polizia Locale che si sono subito mossi per eseguire i vari accertamenti del caso.

Da quanto si apprende, l’auto, per ragioni su cui far luce, è andata a finire fuoristrada e ha colpito la segnaletica stradale, travolgendo letalmente il 18enne che stava camminando lungo il marciapiede. Il 18enne investito era in compagnia di un amico, il quale è miracolosamente rimasto illeso.

Francesco era al primo anno di Università. Commovente la frase con cui sua madre, la giornalista del Corsera Paola di Caro, ha comunicato la perdita dolorosissima di suo figlio:«Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla».

Aperta un’inchiesta sul sinistro per omicidio stradale

Nel frattempo, è stata aperta un’indagine sull’incidente che ha portato via la vita al giovane, per omicidio stradale. Il pm Erminio Amelio darà l’incarico per effettuare l’autopsia sul corpo del 18enne. Francesco è la sesta vittima sulle strade romane, da sabato scorso.