Lenovo e Motorola presentano i primi dispositivi con display che si allungano da soli durante l’uso: strabilianti

Il mercato della tecnologia non smette di riempirsi di ottimi prodotti che potrebbero farci perdere la resta per via delle specifiche e dei costi con cui vengono proposti. E Lenovo e Motorola lo sanno molto bene visto e considerato che abbiano mostrato dei device all’avanguardia durante l’ultimo evento; che cosa abbiano avuto modo di vedere esattamente?

Durante il Lenovo Tech World 2022, Motorola ha mostrato per la prima volta il suo nuovo smartphone che pare sia in grado di passare da una diagonale da 4 pollici ad una da 6.5 pollici con la semplice pressione di un tasto. I più attenti, invece, avranno notato che sia passato in mezzo persino il concept di un laptop con un display in grado di espandersi per avere uno spazio di lavoro quasi doppio, che se messo a paragone con altri PC portatili già conosciuti sembra che sia davvero rivoluzionario quest’ultimo.

Parlando in maniera più approfondita, possiamo concentrarci interamente sul video diffuso da Motorola, il quale non permette di vedere i dispositivi nella loro interezza ed i meccanismi che consentono ai display OLED flessibili di “srotolarsi” e “arrotolarsi”. Ciò che possiamo notare sullo smartphone, però, è che la parte aggiuntiva del display esce fuori dalla scocca principale, rotolando dal bordo inferiore, e che il wallpaper si anima per seguire la fase di estensione. Non è visibile nessuna fotocamera anteriore, elemento che potrebbe lasciar pensare ad una soluzione UDC.

L’intervento delle compagnie in questo settore e il possibile successo dei fondable

Per altro, beh, non c’è molto da dire. Non possiamo dire con certezza se i concept di Motorola siano destinati o meno ad arrivare un giorno sul mercato della tecnologia. Sulla base di quel che abbiamo visto riteniamo che lo smartphone sembrerebbe essere già operativo, in quanto sono visibili anche le icone della batteria e del segnale radio, ma la società comunque non ha fornito ulteriori dettagli né sulla sua uscita e tanto meno su quelle che saranno le sue future caratteristiche.

E sarebbe meglio che si sbrigasse a farlo dato che i fondable non stanno ottenendo un grande successo sul mercato della tecnologia, specialmente con i Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 che sono attualmente considerati come i migliori nel loro campo. Altri produttori conosciuti come OPPO, Vivo, Xiaomi, Honor e Huawei, si stanno dando molto da fare per lanciare sul mercato i loro foldable relegandone la disponibilità solo in Cina per il momento.

Poi troviamo compagnie minori, ma comunque valide, come TCL, che invece mostrato tanti concept interessanti ma ancora non hanno realizzato un prodotto da far arrivare sul mercato, quindi si tratta di dispositivi che si trovano attualmente in fase di sviluppo. Da questa analisi capiamo che siamo in cantiere tante idee, ma che nessuno sia riuscito a portare una di queste allo scoperto per il momento. Sicuramente ci vorrà del tempo prima che accada, dunque aspettiamo e vediamo che cosa succede.