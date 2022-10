Roma, Tiago Pinto non ha dubbi: stoccata durissima al rivale

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha lanciato un messaggio molto chiaro ad un diretto rivale. La sua affermazione non lascia spazi a dubbi.

Il dirigente romanista ha risposto ad una dichiarazione dura di un diretto concorrente. La polemica fra i due si spegne qui.

La Roma sta vivendo un periodo positivo. I giallorossi hanno vinto anche a Genova contro la Sampdoria di Stankovic grazie al rigore di Lorenzo Pellegrini. La squadra di Mourinho ha così raccolto 22 punti in 10 partite superando la Lazio al quarto posto in classifica. La vetta, ora, è distante quattro lunghezze e la tifoseria sogna in grande, anche se l’obiettivo è quello di entrare in top 4 per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel frattempo, Tiago Pinto ha risposto alle dichiarazioni di un concorrente: la sua affermazione non lascia spazio a dubbi.

Tiago Pinto senza filtri: la sua affermazione sul rivale esalta i tifosi della Roma

La Roma sta dando continuità alla passata stagione. I giallorossi l’anno scorso hanno vinto la Conference League e hanno raggiunto la qualificazione in Europa League. L’obiettivo è quello di alzare ulteriormente l’asticella e, come anticipato, la speranza è quella di entrare in top 4 per tornare a giocare la Champions League.

L’inizio di questa stagione è stato decisamente positivo: i 22 punti raccolti sin qui sono di buon auspicio per i tifosi giallorossi che sognano di tornare sul miglior palcoscenico europeo.

La vittoria sulla Sampdoria conferma il buon momento della squadra, ma prima del match è andata in scena una polemica fra Tiago Pinto ed il DS della Lazio Igli Tare.

Il dirigente biancoceleste, nei giorni scorsi, ha infatti dichiarato che, secondo lui, la Conference League sia una coppa per perdenti, aggiungendo anche la Roma e altri club siano tecnicamente falliti e tenuti in vita dal sistema.

A queste affermazioni ha risposto Tiago Pinto ai microfoni di DAZN con una battuta molto netta e decisa: “Non merita nessuna replica”.

Con questa frase, Tiago Pinto ha voluto spegnere sul nascere questa polemica. La frase di Tare ha sicuramente causato irritazione in casa Roma, ma il GM giallorosso non ha avuto intenzione di alimentare ulteriormente la tensione.