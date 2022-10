Cinghiale fa irruzione in un asilo: panico tra i bimbi

Il cinghiale si è aggirato lungo i corridoi e poi i bimbi sono stati messi in sicurezza nell’aula dello staff scolastico

Attimi di panico a Bussi sul Tirino (Pescara), dove un cinghiale ha fatto irruzione in un asilo ieri, 21 ottobre. L’animale ha raggiunto dapprima il giardino dell’istituto, con altri tre cinghiali, e poi è riuscito ad abbattere la porta a vetri dell’asilo e ha iniziato ad aggirarsi per i corridoi dell’asilo e nelle varie stanze, terrorizzando i presenti.

Ha rotto un armadietto che è caduto contro una maestra e ha poi spaccato un separé. La maestra non si è fatta male, ma ha riportato un livido. In quel frangente, all’asilo erano presenti parecchi bambini e per i docenti e lo staff scolastico, la prima cosa da fare è stata mettere i piccoli al sicuro. Li hanno riuniti e portati dentro un’aula, lontano dal cinghiale.

L’intervento del cuoco e di una maestra

Tanto rumore ha destato l’attenzione del cuoco della scuola che con una maestra ha fatto dapprima allontanare subito i piccoli dall’aula, mentre il cinghiale, a sua volta spaventato, proseguiva nell’ aggirarsi mettendo a soqquadro banchi e sedie, e poi è riuscito ad aprire una porta di sicurezza tramite cui ha fatto dileguare il cinghiale che è riuscito a tornare all’aria aperta.

In loco sono sopraggiunti i carabinieri di Popoli, la guardia forestale, i vigili del fuoco e il primo cittadino di Bussi, Salvatore Lagatta. Sono arrivati, in seguito, anche i genitori dei piccoli che hanno riportato a casa i propri bambini dopo averli calmati.

Solo tanta paura

Fortunatamente sembra che non vi siano stati feriti, ma solo tanta paura per i piccoli. L’asilo è a stretto contatto con il bosco, in un’area di periferia di Bussi sul Tirino, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Pare che quel cinghiale appartenesse a un gruppo di cinghiali, che non hanno fatto irruzione all’interno dell’asilo, in cui erano presenti almeno due cuccioli. A Il Corriere Adiatico, il sindaco ha raccontato:«Ha sfondato una vetrata accanto alla porta d’ingresso e si è ritrovato nell’atrio, dove ha buttato a terra un pannello, ha fatto cadere un armadietto e un vaso. Ha causato danni, insomma».