Travolti e investiti dal treno: muore una coppia. «Camminavano al buio sui binari»

Le vittime sono un uomo e una donna, che stavano passeggiando con il loro cane e camminavano sui binari a Giussago, in provincia di Pavia.

Un uomo e una donna sono morti, travolti e uccisi da un treno ieri pomeriggio, 21 ottobre a Giussago, in provincia di Pavia. La coppia, da quanto si apprende, era residente proprio a Giussago e abitavano nella frazione Moirago.

L’uomo aveva 46 anni, e la donna 45. Bisognerà comprendere, come riporta l’Ansa, per quale motivo i due fossero sui binari quando è sopraggiunto il treno che da Milano si stava dirigendo a Pavia. Il macchinista, dato che era buio, non è riuscito a vederli. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 118 ma per i due, ormai non c’era più modo di essere salvati.

Il primo cittadino di Giussago ha spiegato di non conoscerli di persona, «da quanto ci è stato riferito erano in giro con il cane, che però non è stato ritrovato. È una tragedia che mi addolora e colpisce profondamente la nostra comunità».

Come riporta Il Corriere della Sera, il comandante della polizia locale di Giussago, ha spiegato di aver visto passeggiare la coppia con il cane, «proprio a ridosso della ferrovia, un quarto d’ora prima che venissero investiti».

A perdere la vita, Heros Gobbi, 46 anni, e la sua compagna, Patrizia Libutti, 45 anni. Una prima ricostruzione del tragico sinistro rivela che i due stessero facendo una camminata sui binari con il proprio cane. Un’area di campagna assai buia, al punto che il macchinista del treno che ha travolto la coppia non si sarebbe neppure accorto che i due erano lì.

I due sono morti dopo l’impatto letale, sul colpo. I cadaveri dell’uomo e della donna sono stati recuperati da coloro che hanno eseguito le operazioni di soccorso. Uno era intrappolato sotto la motrice, mentre l’altro cadavere era finito nelle campagne lì vicino, balzato via per alcuni metri.

I due conviventi erano poco noti in paese, in quanto da poco si erano trasferiti in provincia di Paese dalla provincia di Varese. Nel frattempo, prosegue l’inchiesta per comprendere il perché la coppia si trovasse sui binari, in un punto davvero molto rischioso.