Lutto per Achille Occhetto, un malore stronca il figlio Malcom

Gravissimo lutto per l’ultimo segretario del Partito comunista italiano: il figlio primogenito Malcom scompare prematuramente.

La notizia è stata comunicata dallo stesso Achille Occhetto sui social. A stroncare Malcom è stato un malore in Spagna. Il primo a manifestare il proprio cordoglio per la scomparsa del figlio è stato Piero Fassino.

“Mio figlio Malcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita”. A darne notizie sul suo profilo Facebook è Achille Occhetto. Nel post l’ex segretario del Pci e del Pds, 86 anni, annuncia la tragica scomparsa di suo figlio. L’annuncio è accompagnato anche da una foto che ritrae Malcom, 52 anni, filmaker e direttore della fotografia.

Malcom Occhetto, il figlio di Achille Occhetto tragicamente scomparso a Las Palmas, lavorava tra cinema, web, teatro e televisione. Era il primogenito di Achille e della sua prima moglie, l’attrice italo-somala Elisa Kadigia Bove. Dalla loro unione nacquero due figli, Malcolm e Massimiliano. Successivamente l’ultimo segretario del Pci sposerà In seconde nozze sposò Aureliana Alberici.

Il cordoglio di Piero Fassino

Malcom aveva viaggiato molto, tra Germania e Stati Uniti e adesso si trovava a Las Palmas, isola delle Canarie, in Spagna. Era stato direttore della fotografia in “Viaggio in corso nel cinema” di Carlo Lizzani (2007).

Sul suo profilo Linkedin si può leggere: «Multifunzionale curioso capace nella organizzazione e nel problem solving esperienza acquisita a partire dal settore cinematografico seguita da esperienze nel teatro televisione fino alla realizzazione di materiale audiovisivo per il web. Ideale per un ambiente in cui sia richiesta flessibilità nei ruoli e nei compiti assegnati. Puntuale nelle scadenze e negli appuntamenti avendo lavorato e vissuto negli Stati Uniti ed in Germania a Berlino dove la puntualità è imprescindibile. Vorrei inoltre dopo tanti anni di free-lancig trovare posto in una azienda dove potere esprimere un senso di appartenenza».

Piero Fassino, ex parlamentare Pd e ex segretario Ds, nonché vecchio compagno dei tempi del Pci, è stato il primo a dare un abbraccio virtuale ad Achille Occhetto: “Non ci sono parole che possano lenire l’immenso dolore per la perdita di un figlio. Un abbraccio affettuoso a Achille Occhetto prostrato dalla improvvisa scomparsa di Malcom”.