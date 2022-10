TaTaTu, un successo in continua ascesa: il social Made in Italy ricompensa gli utenti per usarlo

Avete voglia di provare un nuovo social network? TaTaTu forse è la scelta che potrebbe fare al caso nostro. Si tratta di una nuova piattaforma che è uscita di recente e che avrebbe come scopo quello di fare “colpo” su tutti gli utenti interessati a scoprire nuove app. Ma cosa ha di speciale?

Si chiama TaTaTu, ed è un nuovo social network italiano fondato da Andrea Iervolino, che potrebbe presto rivoluzionare il web. Diversamente da altre app, udite udite, consente agli iscritti di guadagnare tramite ogni azioni. Tanto i creatori di contenuti quanto gli utenti ricevono crediti che poi possono spendere come meglio credono all’interno di un circuito e, molto presto, pure fuori dalla piattaforma probabilmente.

Ma parliamone con ordine: la compagnia è sbarcata ieri all’Euronext di Parigi, con le azioni che hanno guadagnato il 67,5%, per una capitalizzazione finale di 2,7 miliardi di euro. La capitalizzazione standard di TaTaTu era di circa 1,6 miliardi di euro, e il suo debutto stellare sul mercato europeo dimostra il grande interesse degli investitori e del mondo delle imprese nei confronti di questo innovativo social network, che tutto è a parte che poco originale come abbiamo potuto capire dall’idea di base che offre.

Lo scopo di TaTaTu e la sua progressione

TaTaTu, come avrete compreso, è la prima piattaforma di intrattenimento che ricompensa gli utenti per usufruire dei contenuti pubblicati e per le attività social. È possibile guadagnare crediti, chiamati TTU Coins, guardando filmati, film e serie tv, pubblicando foto e video, mettendo like, scrivendo commenti, condividendo e leggendo post e trovando nuovi follower.

I TTU Coins, come se non bastasse, possono essere utilizzati per acquistare prodotti e servizi sull’e-commerce di TaTaTu e, molto presto, anche in attività commerciali online e fisiche. Potremmo pensare persino di usarli per partecipare ad aste per vincere beni ed esperienze esclusivi, quindi hanno anche un valore aggiunto. Tuttavia, è bene che sappiate che questi crediti non possono essere trasferiti al di fuori dell’ecosistema TaTaTu e non possono essere converti in denaro, comprati o venduti.

L’azienda italiana spiega di credere che gli utenti dei social network debbano essere ricompensati per il contributo che danno a generare valore passando il loro tempo online. E tramite le varie possibilità di riscattare i crediti e scambiarli con beni e servizi, proseguendo, l’azienda vuole creare un ponte tra il mondo digitale e quello fisico.

Forse è un ottimo modo di fidelizzare gli utenti e dare loro un premio per questo. Pone la forte ambizione di diventare nei prossimi anni il social network e la piattaforma multimediale più utilizzati al mondo, con decine di milioni di utenti entro il 2026. La roadmap è già stata tracciata dai suoi creatori, inoltre l’idea è quella di avere fino a 80 milioni di iscritti nei prossimi quattro anni. E se l’applicazione continuerà ad essere gettonata da tutti, è probabile che arriveranno ad ottenere quel risultato.