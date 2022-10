Coree, alta tensione in mare: scambio di colpi di avvertimento sul confine

Non si placa la tensione tra Pyongyang e Seul. Questa volta i due Paesi si sono scontrati in mare, sul confine già teatro di diversi scontri in passato.

Una nave nordcoreana supera la linea del confine marittimo. Le forze navali di Seul reagiscono e quella di Pyongyang. Un botta e risposta che esprime il crescente nervosismo tra i due Paesi dopo i lanci di missili nelle ultime settimane.

Ancora tensione tra le due Coree con uno scambio di colpi di avvertimento sul confine marittimo. A sparare il primo colpo d’avvertimento è stato l’esercito sudcoreano, contro una nave della Corea del Nord che avrebbe attraversato il confine marittimo conteso tra i due Paesi. Pronta la reazione della nave nordcoreana che a sua volta ha esplosi dei colpi di risposta. Lo riporta l’agenzia Yonhap.

Stando a quanto ha riferito l’agenzia, la nave mercantile nordcoreana avrebbe attraversato la linea del limite marittimo settentrionale nelle vicinanze dell’isola di Baengnyeong alle 3:42 ora locale. Dopo i colpi di avvertimento della marina sudcoreana si è successivamente ritirata verso nord. Dal canto loro le forze armate di Pyongyang hanno accusato una nave militare sudcoreana di aver violato il confine marittimo de facto da 2,5 a 5 chilometri pochi minuti dopo. A sua volta l’esercito nordcoreano ha risposto allo sconfinamento con dieci colpi di avvertimento sparati dalla sua costa occidentale.

“Le unità di difesa del litorale occidentale dell’esercito hanno adottato una prima contromisura per respingere con forza la nave da guerra nemica sparando 10 proiettili lanciarazzi multipli verso le acque territoriali, dove un movimento navale nemico è stato rilevato alle 5:15 del mattino”, ha dichiarato un portavoce nordcoreano. “Abbiamo lanciato ancora una volta un severo avvertimento ai nemici dietro le provocazioni marittime che si aggiungono al fuoco dell’artiglieria e alla trasmissione di messaggi transfrontalieri attraverso altoparlanti“, ha concluso il portavoce.

Anni di tensioni sui mari

Negli anni il confine marittimo è stato teatro di svariati scontri tra le due Coree. Ma le tensioni sono cresciute nelle ultime settimane, coi diversi lanci di missili e sbarramenti di artiglieria da parte della nordcoreana. Provocazioni per Corea del Sud e Giappone.

Di recente Pyongyang ha drasticamente aumentato le proprie manovre militari: Per Seul e Washington il regime nordcoreano è pronto a eseguire un altro test nucleare, il settimo della storia. Lo scambio di colpi di avvertimento di stanotte giunge nel giorno in cui il vice segretario di Stato americano Wendy Sherman si trova in Giappone per colloqui a tre con giapponesi e sudcoreani, entrambi alleati degli Stati Uniti, per dare una dimostrazione di unità dopo e provocazione da parte del regime di Kim Jong Un.