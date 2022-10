Un fuorionda shock a Non è l’Arena: “Ti sparo in faccia”. Le minacce lanciate al deputato Francesco Emilio Borrelli durante un servizio di approfondimento a Napoli.

Gravissime le minacce lanciate al deputato Francesco Emilio Borrelli, durante un fuorionda del programma di La7 “Non è l’Arena“, andato in onda il 16 ottobre scorso. Il servizio, curato dall’inviato della trasmissione, si stava svolgendo presso un palazzo occupato della città di Napoli. Un edificio, quello di via Egiziaca a Pizzofalcone, che sarebbe finito in mano alla camorra.

Il deputato, che da anni lotta e si schiera contro ogni tipo di illegalità, è stato dunque aggredito verbalmente da una signora lì presente. Insieme a loro, anche un nutrito gruppo di residenti. “Ti vorrei far notare che la signora mi ha detto che mi spara in faccia, la brava signora…”, ha esordito Borrelli, rivolgendosi proprio all’inviato.

“È normale, chi è che non ti dice ti sparo in faccia”

Accesa discussione quella avvenuta tra Francesco Emilio e una donna residente a Napoli. Intervenuti entrambi presso un edificio che da tempo sarebbe stato occupato illegalmente, i due avrebbero avuto un botta e risposta finito in minacce durante un fuorionda della trasmissione. Come spiegato dal conduttore Giletti, presente in studio, le telecamere infatti non erano state spente, e avrebbero registrato il diverbio tra i due.

“Non devi fare il nome delle persone che non sono presenti, ma come ti permetti? Come ti permetti di dire che mio genero appartiene al clan Mazzarella?”, avrebbe sbottato la donna. E avrebbe poi proseguito: “Io sono la moglie di Stanislao Montagna, io ti posso denunciare, perché mio marito ha fatto solo scippi di Rolex”. “Ah, un galantuomo…”, ha ironicamente risposto il deputato Borrelli, facendo innervosire ulteriormente la signora.

“Non è mai stato con il clan Mazzarella, tu lo conosci il clan Mazzarella, perché sai bene cosa ti può fare…”, ha poi insistito la residente. Fino a che i toni non si sono alzati ulteriormente, al punto tale che il giornalista inviato è stato costretto a intervenire – “Signora si calmi”. “Mio marito in questo momento ti sta guardando, lui non ha paura di nessuno. Meglio in carcere che morto. A te un colpo in fronte…”, avrebbe però incalzato la donna, prima di allontanarsi.

In seguito, come è possibile vedere dal video pubblicato nelle scorse dallo stesso deputato su Twitter, la signora ha cercato di difendersi. “È come se lei avesse detto a Borrelli ‘sei accerchiato’, è una minaccia…”, ha infatti detto l’inviato rivolgendosi alla donna. Ma lei ha invece puntualizzato: “No, nessuna minaccia. Solo una cosa di nervosismo e di rabbia, e ho buttato fuori questa parola”. “Eh sì, è normale, chi è che non ti dice ti sparo in faccia…”, ha invece ribattuto il deputato.