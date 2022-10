Apple Watch “scova” un tumore ad una bambina di 12 anni; preso in tempo per salvarle la vita

Sicuramente non fanno miracoli, ma gli indossabili di oggi sono un plus per chi li possiede grazie a una serie di funzioni che se prese e interpretate nel modo giusto possono anche salvare la vita.

E’ il caso dei nuovi Apple Watch, uno in particolare che ha letteralmente salvato la vita a una bambina di appena 12 anni che, grazie agli allarmi emessi dal telefono, è stata portata a fare dei controlli a seguito dei quali è stata curata e salvata.

La funzione, in particolare, che ha dato il via alla serie di controlli approfonditi da parte dei sanitari, è quella dell’ElettroCardioGramma effettuati dall’Apple Watch. Ma vediamo come sono andate le cose.

Da un allarme a un salvataggio in piena regola

A Imani Miles, 12 anni, è stata salvata la vita grazie al fatto che il suo Apple Watch, all’improvviso, ha iniziato a emettere sempre più di frequente degli allarmi relativi a delle anomalie del suo battito cardiaco.

La madre Jessica Kitchen, preoccupata, l’ha portata in ospedale perché «era davvero strano, perché non era mai successo prima. Continuava a suonare».

Grazie ai controlli effettuati in ospedale, Imani è prima stata sottoposta a un intervento chirurgico di asportazione dell’appendice, e poi ad un altro intervento chirurgico necessario ad asportare altre parti di tumore che si erano già diffuse per tutto il corpo.

Per fortuna tutto è andato bene e la vita della bambina è stata salvata, o magari si sarebbe salvata lo stesso ma sicuramente in questo modo, portandola in ospedale il più presto possibile grazie agli avvisi di Apple Watch, è stato tutto più veloce e tempestivo.

“Se non avesse avuto quell’orologio, sarebbe potuta andare molto peggio“, ha raccontato la madre di Imani.

L’ultimo modello di Apple Watch rilasciato da Apple è il Serie 8: con una batteria che dura 18 ore, Apple Watch Series 8 estende le funzioni pensate per la salute e la sicurezza come l’app ECG e il rilevamento delle cadute, introducendo un nuovo sensore della temperatura, la funzione Rilevamento incidenti e il roaming internazionale.