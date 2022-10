Cerca di evitare un cervo e si schianta contro un muretto: morto 22enne

Drammatico incidente ieri lungo la SR203 Agordina (Belluno). Alessandro è morto a soli 22 anni dopo aver provato a evitare un cervo mentre si recava a lavoro

Alessandro Tabaku, 22 anni, è deceduto dopo essersi schiantato contro un muretto per cercare di evitare un cervo. L’incidente è occorso ieri, lunedì 24 ottobre, sulla SR203 Agordina a La Stanga (Belluno). L’auto, dopo lo schianto contro il muretto, è andata a ribaltarsi su un prato.

Alessandro si era da poco laureato in Economia aziendale alla Ca’ Foscari di Venezia, e stava andando a lavoro nella sede locale di Luxottica, dove si occupava di Global Business Services.

La ricostruzione

Da quanto si apprende, il drammatico sinistro stradale è avvenuto ieri mattina verso le ore 5. Il ragazzo sarebbe andato fuoristrada mentre stava guidando la sua Opel Corsa, perché stava tentando di evitare un cervo o un capriolo. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l’auto, tutto d’un tratto, ha virato verso sinistra, in una parte rettilinea. Tra l’altro, alcuni automobilisti che passavano di lì hanno confermato che c’era un animale ungulato da quelle parti, cosa che hanno notato anche agenti e soccorritori.

Gli automobilisti hanno contattato i soccorritori e i sanitari del 118 si sono recati in loco, ma quando sono giunti l’unica cosa che hanno potuto fare è stata dare la conferma della morte di Alessandro. Il ragazzo è stato tirato fuori dall’auto, che è andata distrutta.

La comunità di Codogné è sotto choc per il decesso di Alessandro. Come riporta Il Quotidiano del Piave, il sindaco del paese, Lisa Tomassella, ha commentato l’accaduto:«Tutta l’amministrazione comunale è sconvolta perché conoscevamo bene Alessandro. La notizia ci ha distrutto. Nel periodo compreso tra gli ultimi anni di scuola superiore e l’università aveva svolto dei tirocini e stage negli uffici comunali e nella biblioteca, proprio per acquisire quei crediti formativi in più. Per Alessandro era una passione lavorare in biblioteca soprattutto a contatto con l’archivio della memoria popolare, con la letteratura e la cultura locale».

Il primo cittadino ha spiegato che il 22enne era un giovane “dal cuore d’oro”, generoso, e ha voluto esprimere da parte sua e dell’amministrazione le condoglianze ai familiari del giovane.