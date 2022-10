Crede di avere la cistite, poi scopre di essere incinta di 8 mesi

A Pomeriggio 5 il racconto di questa incredibile storia. Emanuela, 42 anni, di Caserta, ha dato alla luce una bambina

Credeva di avere la cistite, ma aspettava un figlio. È quanto accaduto a Emanuela, 42enne di Caserta. La donna è andata in nosocomio, dove si è resa conto di essere incinta da ben 8 mesi.

I medici sono intervenuti con un cesareo urgente, ed è così nata una bimba, che si chiama Laura. «Nonostante non sia stata mai monitorata, la bambina ha fatto tutti gli esami e sta benissimo. È uscita dopo pochi giorni dall’incubatrice, mentre i medici si aspettavano invece una degenza di almeno 2 settimane. In tutti questi mesi non ho mai avuto alcun segno della gravidanza, mai uno scompenso ormonale e non ho mai fatto una visita. Ho fatto anche lavori pesanti e mangiato schifezze. Per fortuna, Laura sta benissimo. Se avessi saputo di aspettare questo gioiello, l’avrei preservata in tutti i modi», ha raccontato la 42enne a Pomeriggio 5.

Niente nausea e nessun problema

La conduttrice, Barbara D’Urso, ha chiesto a Emanuela come fosse possibile che la gravidanza potesse essere andata avanti per 8 mesi che lei non si fosse resa conto di nulla. «Sono ancora sconvolta, non so dare una spiegazione. Fisicamente non ho mai avuto nulla, mai una nausea, un problema. Ho fatto la mia vita, sono una ragazza attivissima, oltre a fare le pulizie sono anche aiuto cuoco di mestiere e volontaria per le colonie feline». A quel punto D’Urso le chiede del ciclo mestruale…e lei:«Pensavo di essere in menopausa, perché il ciclo era terminato più di 8 mesi fa. E ho anche una storia familiare con donne andate in menopausa anche a 34-36 anni».

Emanuela ha raccontato di aver cominciato ad avvertire dei dolori alla pancia, che era più gonfia rispetto al solito. La donna ha detto di soffrire di cistite cronica, e anche altre problematiche. Emanuela si è rivolta al suo dottore che le ha dato delle medicine, ma i dolori non andavano via e anzi, si facevano più forti. La 42enne ha discolpato il medici che non era al corrente che lei fosse incinta. Poi, Emanuela decide di recarsi in nosocomio, e al Pronto Soccorso resta in fila come tanti, anche se aveva le doglie.

A coloro che le chiedevano a che mese stesse, lei diceva di non essere gravida. Ma all’ospedale, d’un tratto, ipotizzano che Emanuela possa essere incinta, e la portano in ginecologia. Qui scopre che è all’ottavo mese e il bimbo è sul punto di nascere.

La donna è sorpresa:«Mi ritrovo in mezz’ora dal lettino della ginecologa alla sala operatoria. Voglio ringraziare tutto il personale medico dell’Ospedale. Rischiavamo di morire entrambe se avessi continuato con la mia testardaggine. All’ospedale di Caserta mi hanno salvato la vita».

Per la coppia, la nascita della bambina è stata una sorpresa incredibile. I due sono insieme da 13 anni e lui aveva già una figlia nata da una precedente relazione. Ci avevano provato da tempo e poi avevano rinunciato. Invece oggi con loro c’è la piccola Laura.