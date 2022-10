Ecco il trucco WhatsApp per non essere mai banali e riempiere di colore i vostri messaggi

Il 2022 di WhatsApp è stato alla stregua di un fiume in piena. Fra nuove funzionalità in fase di sviluppo e altre già uscite, gli oltre due miliardi di utenti che rappresentano la messaggistica istantanea numero uno al mondo, non si sono certo annoiati.

Un’applicazione sempre più votata alla personalizzazione, ognuno praticamente si può costruire il suo WhatsApp, a sua immagine e somiglianza, come meglio crede.

È stato a lungo possibile, in tal senso, scrivere testo in grassetto o corsivo, inviare GIF o adesivi, ma scrivere messaggi WhatsApp con un diverso colore del carattere non è ancora nativamente possibile. Almeno finora.

Come digitare un messaggio, in vari formati

Un trucchetto semplice è quello di appoggiarsi ad altre app, così si potrà cambiare il colore del carattere di WhatsApp. Le alternative non mancano certo. Ci sono un certo numero di app di terze parti che puoi scaricare per raggiungere il tuo obiettivo di personalizzare l’app di messaggistica istantanea californiana, come “Color Texting Messenger”, “Cool Fonts For WhatsApp And Text” o “WhatsBlue Text”. Tutte applicazioni generalmente gratuite, anche se ci saranno annunci pubblicitari da dover sopportare.

Nell’app “WhatsBlue Text”, ad esempio, c’è un’opzione “Fancy Text” che ti consente di digitare un messaggio e verrà quindi mostrato in vari formati, incluso il testo blu. Quindi, fai semplicemente clic sullo stile o sul colore che desideri, e l’app ti presenta diverse opzioni per l’utilizzo di questo testo, con una di queste semplicemente intitolata “WhatsApp”. Clic o tap, e il gioco è fatto: puoi inviare il messaggio desiderato a un contatto nell’app di messaggistica.

Quando si tratta di cambiare il colore del testo del tuo stato WhatsApp, il processo è quasi identico. Su un’app di terze parti come “WhatsBlue Text“, segui gli stessi passaggi di cui sopra. Ma, quando fai clic sull’opzione “WhatsApp“, invece di selezionare un contatto a cui inviare anche il messaggio, fare clic, o tap, su “Il mio stato”.

Si può cambiare il colore di sfondo del tuo stato WhatsApp, che è un’opzione che esiste nativamente nell’app, e quindi, una volta che sei soddisfatto di come appare la tua app, basta premere semplicemente il pulsante “Invia”.

Per coloro che hanno utilizzato, o vogliono iniziare a provare Stylish Text, anche in questo caso, l’applicazione è semplice e intuitiva. Si scrive un messaggio, si seleziona la parola o la frase con un doppio clic (o tap): si apre un piccolo ma esaustivo menù. Oltre ai tradizionali

Oltre a “copia”, “incolla” e altre opzioni troverai anche “Stylish Text“, grazie al quale in pratica puoi fare quello che vuoi: cambiare colori o font, stili, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

