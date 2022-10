Suv elettrici venduti al doppio del prezzo di listino, anche se danneggiati

Il Suv elettrico da mille cavalli è un pioniere nel mondo dei veicoli elettrici

Il mercato delle auto elettriche sta subendo una impennata a causa dell’enorme squilibrio che c’è tra domanda e offerta di mercato. Lo testimonia la vendita di un Suv elettrico prodotto dalla Hummer, costato al suo compratore addirittura il doppio rispetto al prezzo di listino.

E’ accaduto durante un’asta da collezione di automobili in Texas nella quale un Hummer EV è stato venduto per 225.000 euro, il doppio del prezzo di listino del veicolo di partenza, che sarebbe invece di 112.595 euro. Si calcola che finora siano stati consegnati solo 783 modelli di questa automobile, mentre la lista d’attesa è di oltre 77mila richieste.

Persino i modelli incidentati o danneggiati hanno un mercato, per esempio un Hammer che ha subito un incidente, e ovviamente usato, è stato acquistato per l’incredibile somma di 69 mila euro. Questo particolare modello è tra i più evoluti del settore delle auto elettriche, ha un’autonomia di ben 500 chilometri è può passare da 0 a 60 chilometri orari in appena tre secondi.