Catalogo Disney+, tutte le novità di novembre sono ufficiali, cosa aspetta gli abbonati?

L’imminente arrivo di Halloween porta in dote feste in maschera (Covid permettendo), allegria, baldoria e divertimenti, dolcetti e scherzetti. Ma anche l’imminente arrivo di un nuovo mese, il penultimo del 2022.

Disney+ a novembre regala esperienze a 360 gradi. Amore, tanto: ecco il sequel di Enchanted chiamato Disenchanted, una serie TV di Willow basata sull’omonimo film del 1988 e un nuovo set di film Babbo Natale, con Tim. Allen. Zootopia, poi, offre una serie di cortometraggi che faranno luce su alcuni animali meravigliosi. Non è tutto. Tutt’altro.

Andor continuerà la sua corsa impressionante in quella galassia molto, molto lontana, e concluderà la sua prima stagione il 23 novembre. Inoltre, She-Hulk: Attorney at Law e Werewolf by Night usciranno con entrambi documentari. I fan di Elton John potranno assistere a un’esibizione dal vivo del suo ultimo spettacolo nordamericano, gli appassionati di Topolino conosceranno una nuova storia di uno dei personaggi più amati del mondo di Topolino: La storia di un topo.

David Beckham come Antonino Cannavacciuolo

Quattordici i (tele)film in arrivo, compreso Legacy, la vera storia dei Los Angeles Lakers, in streaming il 23 novembre. Gli altri sono Come Per Disincanto E Vissero Infelici E Scontenti, Willow – La Serie, David Beckham: Squadre Da Salvare, Nuovo Santa Clause Cercasi, Reboot e Limitless con Chris Hemsworth. E ancora.

Fire of Love (in streaming dall’11 novembre), Matriarch (in streaming dal 4 novembre), Maggie (in streaming dal 23 novembre), Good Trouble (la quarta stagione completa in streaming dal 23 novembre), Solar Opposites (la terza stagione completa in streaming dal 2 novembre), The D’amelio Show (la seconda stagione completa in streaming dal 2 novembre).

Gli amanti del calcio, quelli dal palato fine, potranno godersi un nuovo David Beckham, uno po’ alla Cannavacciuolo in Cucine da incubo. L’ex stella di Manchester United e Real Madrid Beckham fa da mentore a una giovane squadra, per aiutarli a imparare lezioni preziose sulla pratica, l’ambizione e il lavoro di squadra.

Coprodotta dalla società di produzione Twenty Twenty, vincitrice di premi BAFTA e RTS, e da Studio 99, lo studio di produzione e contenuti globali co-fondato da Beckham, è una serie commovente che vede lo stesso Spice Boys tornare alle sue radici nell’East London per fare da mentore ai Westward Boys, una giovane squadra dilettantistica che si trova in fondo alla classifica di quella categoria a cui lo stesso centrocampista inglese ha militato da giovane.

