Dybala, la Roma e un amore scattato sin da subito: il retroscena che nessuno conosceva

Il fantasista argentino Paulo Dybala e il suo futuro sono stati grandi tormentoni dell’estate. Dalla sua separazione con la Juventus, la Joya era stata accostata a diversi club ma alla fine l’ha spuntata la Roma.

Fondamentale, nella scelta di Dybala, la presenza di José Mourinho che lo ha subito convinto mettendolo al centro del progetto.

Anche con la piazza giallorossa l’amore è scattato da subito, con tutto l’Olimpico che si gode le giocate del suo 21.

Dybala è l’uomo in più per lo Special One

Per il futuro di Paulo si era parlato di Atletico Madrid e Manchester United anche se la pretendente più agguerrita era senza dubbio l’Inter. I nerazzurri sembrava avessero in pugno la Joya e la sua ufficializzazione, vista anche la presenza di Beppe Marotta, sembrava solo una formalità. Con uno sprint a sorpresa, invece, è stata la Roma ad aggiudicarsi il talento argentino e adesso Mou si gode la sua classe. L’inizio di stagione con la nuova maglia, infatti, è stato da assoluto leader tecnico con la Roma che si è sistematicamente aggrappata a lui per sbloccare e risolvere i match più complicati. I numeri parlano chiaro: Dybala in 11 presenze ufficiali in maglia giallorossa ha totalizzato la bellezza di 7 reti e 2 assist. L’ultima rete, siglata su calcio di rigore nel match interno contro il Lecce, ha regalato i tre punti ai suoi ma anche una pessima notizia per i tifosi della Lupa. Paulo, infatti, durante l’esecuzione del penalty ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e non sarà a disposizione dello Special One fino alla sosta per il mondiale, dove la Joya conta di riuscire ad andare in extremis.

Paulo e l’abbraccio dei tifosi: i romanisti sono pazzi di lui

Lo stop forzato costringe Dybala lontano dai campi di gioco. Per questo l’argentino ha voluto concedersi una passeggiata in centro per visitare la città. Proprio durante la sua passeggiata, nei pressi del Colosseo, Paulo si è imbattuto nei tifosi della Roma che lo hanno acclamato a gran voce.

Ad un tratto l’argentino ha avvistato un turista che indossava la maglia giallorossa numero 21 e, di sua iniziativa, è andato dal tifoso e ha autografato la maglia. Il gesto ha unito ancor di più il già calorosissimo popolo romanista al suo gioiello. A raccontare l’episodio ci ha pensato la madre del ragazzo che, con un post su Twitter, ha ringraziato personalmente Paulo.

Il post Twitter della madre del ragazzo: