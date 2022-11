Attaccati da sciame di vespe mentre fanno picnic: in 8 in ospedale, un bimbo in osservazione

Una giornata che sarebbe dovuta passare tra relax e spensieratezza si è trasformata in incubo. Ecco che cosa è accaduto.

Avrebbero dovuto trascorrere una serena giornata tra relax e spensieratezza all’aria aperta, ma è diventata un vero incubo.

Il loro picnic al parco di Rauccio (Lecce), è stato tutt’altro che piacevole, tant’è che si sono ritrovati in ospedale. Un gruppo di amici è stato attaccato da uno sciame di vespe che hanno cominciato a pungere chiunque fosse da quelle parti.

L’assalto dello sciame

Chissà, qualcuno potrebbe aver urtato senza volerlo il loro nido e da lì si sarebbe scatenato un vero assalto da parte delle vespe. Quel che è certo, invece, è che a subire l’attacco sono state otto persone, tra cui un bambino e un’anziana, portati in nosocomio e attualmente sotto osservazione farmacologica.

Il poliziotto intervenuto

Quasi metà di coloro che si trovavano in loco, visto lo sciame di vespe, è riuscita a trovare rifugio in macchina, a differenza di altri membri del gruppo, che invece sono stati assaliti. In otto, infatti, hanno subìto decine di punture da parte delle vespe. A pagarne le conseguenze peggiori, un bambino e un anziano, punti tre o quattro volte, mentre gli sei sono stati punti, per fortuna, solo una volta.

Si è riusciti a evitare uno scenario ancora peggiore grazie all’intervento di un poliziotto non in servizio, che opera a Napoli, e che era invitato a prendere parte al picnic. Il poliziotto si è tolto la giacca ed è riuscito a mandare via le vespe che stavano, tra l’altro, attaccando un amico disabile e la sua madre anziana, beccandosi tuttavia diverse punture.

Come riporta Fanpage, una delle persone presenti, ha raccontato che tutto è successo improvvisamente. «Ho sentito urlare e pensavo fossero i bimbi che si stavano rincorrendo e che stavano giocando, poi hanno iniziato tutti a scappare. All’inizio non riuscivo a capire il perché, poi ho visto questo sciame che stava assalendo mia madre (la donna che ha riportato 10 punture per gamba, ndr)».

Tra coloro che hanno dovuto vedersela con le vespe anche il leader del gruppo comico The Lesionati, Giampaolo Morelli.