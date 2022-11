Intelligenza artificiale per il risparmio su luce e gas, scopri questa AI per salvare il portafogli

Il caldo sempre più fuori stagione, tanto anomalo quanto utile per non farci accendere termosifoni e contribuire a rinviare il delicato discorso legato ai prossimi rincari invernali di luce e gas, per il momento è la principale fonte di risparmio. Ma l’inverno sta arrivando, parafrasando il Trono di Spade, e bisogna farsi trovare pronti.

L’intelligenza artificiale in soccorso di aziende, ma anche di cittadini, in ottica risparmio su luce e gas. C’è un applicazione che già da questa estate si era messa in mostra con una startup per altro milanese che aveva conquistato l’Atalanta, a tal punto da concordare una partnership per avere a disposizione una tecnologia con AI a supporto sia del settore giovanile sia dell’area marketing.

L’app Vedrai ha raddoppiato un mese fa con l’accordo con Cassa Padana per democratizzare l’accesso all’Intelligenza Artificiale e facilitarne l’adozione da parte delle Pmi di Lombardia, Veneto ed Emilia, per supportare manager e imprenditori del territorio a prendere decisioni in modo più consapevole, riducendo il costo di scelte sbagliate.

Un’Intelligenza Artificiale trasversale

Due indizi che non fanno una prova ma Vedrai, a quanto sembra, è una startup trasversale, specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su AI a supporto nei processi decisionali aziendali, medio o piccole, per fare la scelta giusta. Come? Analizzando innanzitutto i dati con software specializzati, in grado di apprendere dall’analisi di milioni di variabili di mercato, mappate in tempo reale, per formulare previsioni accurate ed essere sempre una mossa in anticipo in qualsiasi settore.

Vedrai, inoltre, mette a disposizione dei suoi clienti alcuni Agenti Virtuali, che forniranno un supporto valida all’impresa, basandosi su dati provenienti da tutto il mondo e permettendo di prendere decisioni più consapevoli e riducendo il margine di errore. James è un Chief Executive Officer che aiuta a fissare una strategia aziendale, individuando gli obiettivi e definendo il piano corretto per raggiungerli. Becky il responsabile acquisti rende comprensibile il sempre difficile mercato delle materie, permettendoti sempre la quantità ottimale di scorte a magazzino. E ancora.

C’è Frank, il direttore delle vendite, che pianifica, organizza e valuta le attività di aziende e dipartimenti coinvolti nelle attività commerciali. C’è Andy, financial Officer, specializzato nel raccogliere e analizzare i dati finanziari, c’è Mia, Marketing Manager: Vuoi basare sui dati e sull’Intelligenza Artificiale di attribuzione più avanzata le tue scelte di marketing? Risponde lei in primis a questa complessa domanda. Dulcis in fundo, Bobo. Probabilmente l’Agente Virtuale di cui necessitiamo in questo momento di crisi globale: pianifica ogni della produzione e abbatte drasticamente tempi e costi. Già, tempi e costi: uno sempre meno a disposizione, l’altro ulteriormente maggiorato in ogni campo. Tant’è.

