Redmi propone una 86″ in 4K, il prezzo? Sconvolgente

Redmi non è conosciuta soltanto per le sue grandi proposte che riguardano in maniera esclusiva i cellulari, bensì pure per i televisori di ultima generazione. In particolar modo ci vorrebbe presentare una nuova idea che potrebbe interessarci più di quanto noi stessi crediamo, ed è possibile che sia così per il semplice fatto che le caratteristiche proposte ed il costo, come già succede in diversi casi, possano davvero incuriosirci. Ma che cosa abbiamo davanti?

Esistono sempre più prodotti nel mondo della tecnologia, non per niente con il passare del tempo è stato possibile notare una serie di introduzioni fantastiche e che ci hanno fatto accapponare la pelle per via delle ideazioni proposte. In vista delle ultime novità di cui vogliamo parlare, però, è giusto fare una premessa: tireremo in ballo un nuovo dispositivo elettronico firmato Redmi, e no, non sarà uno smartphone.

Difatti la società, a parte essere impegnata con il lancio della nuova serie dei “Redmi Note 12”, ha anche dimostrato di avere diversi occhi di riguardo per la nuova Smart TV X86. Parliamo di un prodotto originale e che difficilmente troveremmo in giro per il mercato della tecnologia, ragione per la quale dobbiamo aspettarci soltanto degli ottimi propositi in merito. Ma quali sono le specifiche che renderebbero la nuova televisione della compagnia alquanto singolare nel suo genere?

La smart TV di Redmi è più interessante di quel che appare: le caratteristiche parlano chiaro

Partiamo alla grande dato che si presenta con un pannello 4K da 86″, il supporto alla compensazione del movimento MEMC e lo standard di colore DeltaE<3. Inoltre, non manca l’integrazione della tecnologia “True Tone” da 1 miliardo di colori ed il chip di decodifica 4K HDR. Per quanto riguarda il design, invece, il rapporto schermo-corpo raggiunge il 97,3%, mentre dal lato audio possiamo vedere un paio d altoparlanti da 10 W con il supporto al suono DTS-HD.

Ovviamente sono presenti tutte le funzioni garantite dall’assistente intelligente, come il controllo vocale e le notifiche meteo, gestite dall’assistente Xiao AI. L’apparecchio, in aggiunta, è equipaggiato con Wi-Fi dual-band, BT 5.0, due connessioni HDMI e porte USB 3.0. Le funzionalità Smart TV, andando avanti, sono alimentate da un processore con quattro core Cortex-A55, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash. Dal lato software possiamo vedere come il tutto giri su MIUI TV OS con un centro di controllo intelligente domestico.

Concludiamo riferendovi che la Redmi Smart TV X86 ha un visto di 5.299 yuan in Cina, che al cambio sarebbero 735 euro. I clienti possono già effettuare i preordini, mentre la vendita ufficiale inizierà il 31 ottobre 2022. Di seguito la scheda tecnica: