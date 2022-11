Orrore nel garage: 13enne attirata in trappola e violentata da un gruppetto di giovani

Le hanno teso una trappola attirandola nel garage con una scusa qualsiasi. Una volta dentro, è scattato l’agguato.

Dopo il racconto ai genitori è partita immediatamente la denuncia.

L’hanno attirata in una trappola e poi hanno abusato di lei. La vittima è una ragazzina di soli 13 anni di Cerignola, in provincia di Foggia. Venerdì scorso un gruppetto di tre giovani (due ventenni e un diciannovenne) l’ha violentata dopo averla segregata nel garage di un autoparco.

I tre giovani aggressori sono già stati identificati e denunciati delle forze dell’ordine. La dinamica della vicenda, sulla quale gli investigatori mantengono un rigoroso riserbo per tutelare la vittima adolescente, è ancora da chiarire nella sua interezza.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, la sera di venerdì la tredicenne sarebbe stata attirata nella trappola tesa dal terzetto. L’esca sarebbe stato il diciannovenne, una sua conoscenza, che con una scusa l’avrebbe condotta in un garage alla periferia della città, in una zona scarsamente illuminata. Qui si trova un autoparco con numerosi box usati, tra le altre cose, da giovani gruppi musicali del posto oltre che da ragazzi che se ne servono per intrattenersi nelle serate invernali.

Trovata droga nel luogo dell’agguato sessuale

Quando i due si trovavano all’interno del garage sarebbero intervenuti anche i due ventenni. A quel punto è scattata la violenza sessuale. Il giorno dopo, di sabato, la ragazzina avrebbe raccontato tutto ai genitori. È partita immediatamente la denuncia alla polizia che ha subito perquisito il garage dove si sarebbe consumata la violenza.

Gli agenti all’interno hanno scoperto alcune tracce di hashish. Non si esclude che il gruppetto di ventenni possa aver fatto uso di droga nel corso della violenza costringendo anche la loro vittima a consumarla. Attualmente però si tratta soltanto di ipotesi che andranno vagliate dagli investigatori. Al momento gli agenti stanno cercando di indagare nelle vite, nelle amicizie e negli ambienti frequentati dal trio di giovani.

Il precedente di dieci anni fa

Si tratta di un episodio che ricorda da vicino quello avvenuto nel marzo 2012 quando, sempre a Cerignola, un’altra adolescente di tredici anni fu violentata da cinque coetanei, alunni di una scuola media, figli di famiglie non imparentate con la malavita del posto.

Da un mese la ragazzina aveva cominciato a frequentare un coetaneo conosciuto su Facebook. Una sera, mentre i due si scambiavano baci e effusioni, la tredicenne venne filmata da alcuni amici del ragazzo. I quali cominciarono a minacciarla di diffondere il video sui social se non avesse accettato di avere rapporti sessuali con loro. Due del gruppetto la condussero poi in un posto isolato per abusare di lei.