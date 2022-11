Redmi Note 12 è lo smartphone del futuro? Con una fotocamera simile e una batteria “infinita”, sembra di sì

Si scrive Redmi, si legge Xiaomi. Il marchio cinese che dal 2019 è stato scorporato dal colosso pechinese ed è divenuto indipendente con il lancio del Redmi Note 7 serve un trittico di smartphone che potrebbe segnare presente e futuro.

Tre smartphone: Redmi Note 12 Explorer Edition, Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro Plus. Ciascuno dei tre telefoni è dotato di uno schermo OLED FHD + 120Hz da 6,67 pollici di livello, processore Mediatek Dimensity 1080 5G e una fotocamera selfie da 16 MP.

Gli smartphone lanciati da Redmi condividono inoltre funzionalità come una porta da 3,5 mm, NFC, IR blaster e Wi-Fi 6. Il comun denominatore fra i tre cellulari e certamente un design accattivante, una scheda tecnica rinnovata, una fotocamera pazzesca, una batteria infinita e, stringi stringi la cosa più importante, un ottimo rapporto fra qualità e prezzo. Per il momento i tre smartphone sono stati presentati per il mercato consumer cinese, ma non c’è da sorprendersi se sbarcheranno a breve in Italia.

Una carica del 100% in soli nove minuti

Il Redmi Note 12 Edizione Explorer è considerato da molti, probabilmente, il modello di Redmi Note 12 più attraente, una fotocamera principale HPX da 200 MP (f/1.65, OIS), equipaggiata per scattare foto da 200 MP, immagini da 50 MP con raggruppamento di pixel (con il binning quattro in uno) o scatti da 12,5 MP (con il binning 16 in uno). Lo smartphone presenta anche una fotocamera ultrawide da 8 MP e un punto focale full-scale da 2 MP (obiettivo macro). Lo smartphone in questione si differenzia anche dalle sue controparti, offrendo una ricarica cablata da 210 W, con Xiaomi che afferma una carica del 100% in soli nove minuti. Tuttavia, questa potenza elevata va a scapito della capacità della batteria, poiché qui ottieni solo una batteria da 4.300 mAh.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G è pieno di sorprese. Promette ottime prestazioni in tutto. Inoltre, con la Quad Camera, l’utente potrà vivere un’esperienza fotografica di prim’ordine e catturare ricordi per tutta la vita. Infine, un ottimo spazio di archiviazione sigilla l’affare. E’ progettato per avere un display AMOLED da 6,7 pollici, senza cornice, con un foro nella parte superiore. Inoltre, la risoluzione è di 1080 × 2400 pixel insieme a una densità di pixel di 393 PPI. Una frequenza di aggiornamento di 120 Hz si occupa della grafica in generale. Tripla fotocamera posteriore da 200 MP + 8 MP + 2 MP della Discovery Edition. Il modello Pro Plus opta per una ricarica cablata da 120 W ancora incredibilmente veloce e una batteria da 5.000 mAh. Una carica del 100% in soli 19 minuti: parola di Xiaomi.

Se non ti interessano i megapixel, il Redmi Note 12 Pro fa per te: fotocamera principale IMX766 da 50 MP (f/1.88, OIS) oltre all’accoppiamento da 8 MP + 2 MP, batteria da 5.000 mAh con velocità cablata di 67 W e una una carica del 100% in 46 minuti. Il Redmi Note 12 Pro costa circa 300 euro, poco più del Redmi Note 12 Pro Plus 5G, poco meno del Redmi Note 12 Explorer Edition. Che arriva a 330 euro.

FONTE