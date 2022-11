Warner Bros Tv è il nuovo canale del DVB-T2 pieno di ricche offerte, ecco il catalogo

Stanchi di guardare sempre gli stessi canali in televisione? Ora non dovrete più farlo: è appena uscito un nuovo channel molto interessante e che tanti di voi apprezzeranno con molta probabilità. Parliamo di un diretto collegamento con Warner Bros, il che vale a dire che tutto ciò a cui avremo accesso non sarà sicuramente una noia mortale come in molti contrariamente potrebbero pensare. Ma che tipo di programmi verranno presentati?

Le trasmissioni che vengono mostrate in TV, a volte, non sono così tanto interessanti come dovrebbero essere. Questo succede perché a volte vengono ripetute in un ciclo continuo, e dato che qualcuno tra noi è sicuramente un grande fan della televisione, succede che tendiamo a dedicare molto tempo alla TV. Può darsi che possa essere una buona idea qualora venissero trasmessi i programmi che veniamo noi, ma a volte crediamo che ci voglia un po’ di innovazione.

Ed è proprio per questo motivo che è stato già attivato il nuovo canale Warner TV su digitale terrestre. L’arrivo del network, che va ad aggiungersi agli altri del gruppo Warner Bros, migliorerà di molto l’andamento dei canali dal momento che verranno proposti una serie di nuovi programmi di tutto rispetto e che guarderemo ancora una volta.

Verrà aggregato a Discovery, e se qualcuno lo ricorderà bene pare che sia stato già preannunciato nelle scorse settimane e confermato a metà mese dallo stesso gruppo. Al momento siamo convinti che a voi interessi qualcos’altro in caso: ecco come guardare gratuitamente il nuovo canale.

Vogliamo guardare le nuove trasmissioni? Basta seguire questa procedura

Warner TV può essere sintonizzato molto facilmente facendo uso della ricerca automatica dei decoder e televisori, ed andrà a posizionarsi all’LCN 37 del digitale terrestre. Nonostante il palinsesto ufficiale non sia ancora stato svelato, è stato confermato che si tratterà di un canale dedicato esclusivamente a film e serie tv.

Otteniamo maggiori informazioni al riguardo leggendo il comunicato stampa al riguardo che fa riferimento ad “una selezione di titoli che hanno fatto la storia del cinema e della serialità americana, aprendo una finestra inedita sull’incredibile mondo delle grandi produzioni targate Warner Bros., fatto di storie divertenti ed avventurose, drammatiche ed emozionanti, da vedere e rivedere“.

Il canale si aggiungerà ai già famosi NOVE, Real Time, Food Network, DMAX, Giallo, HGTV, Motor Trend, K2 e Frisbee, anch’essi gestiti direttamente da Warner Bros. Discovery. Parliamo senza ombra di dubbio di un’ottima novità, che dimostra come Warner Bros. Discovery intenda puntare ancora di più sul nostro paese, ampliando la lista dei canali e dei contenuti offerti agli utenti.

Quindi, visto e considerato che potrebbe essere un buon modo per assistere al lancio di alcuni programmi interessanti, vi consigliamo vivamente di effettuare la ricerca automatica affinché ci sia modo di poter visualizzare il canale. Non dovremo più lamentarci di essere costretti a guardare sempre le stesse trasmissioni: ora potremo fare un po’ di varietà grazie a Warner Bros.