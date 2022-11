Caso Miriam, il padre: “Mi ha chiamato prima di morire”

“Purtroppo, non mi sono accorto che il telefono suonava, vivrò con il rimorso” ha detto l’uomo che ha appena perso a figlia 23enne in un incidente autostradale. La ragazza stava tornando a casa di notte dopo un litigio col compagno.

Parla il padre di Miriam Ciobanu, la giovane di 23 anni uccisa dopo essere stata investita sabato scorso da un automobilista risultato positivo all’alcol test e agli stupefacenti. Prima di morire, racconta l’uomo, la figlia lo aveva chiamato intorno alle 3 di notte per venire a farsi prendere. Ma lui purtroppo si era addormentato e aveva quindi perso la chiamata.

“Mia figlia mi informava di ogni suo spostamento. Purtroppo alle 3 non mi sono accorto che il telefono suonava, vivrò per sempre con questo rimorso“ ha detto Jon Ciobanu, padre di Miriam. “Non ho sentito lo squillo. Avevo sentito Miriam poco prima di mezzanotte, mi aveva detto che stava uscendo dalla pizzeria e che sarebbe andata a casa di amici, dove avrebbe trascorso la notte. Mi aveva detto che sarebbe tornata il giorno dopo, per l’ora di pranzo” ha aggiunto.

“Perdono chi ha ucciso mia figlia – ha detto la madre di Miriam -. Vivere nell’odio, covando rancore, non riporterebbe indietro la mia ‘tata’. In fondo quel ragazzo la sua vita se l’è già rovinata con le sue stesse mani“. Il fidanzato ha detto: “Ho provato in tutti i modi a convincerla a restare. Mi sento come svuotato dentro“.

IL FATTO

Erano le 4 e 30 a Paderno del Grappa, in provincia di Treviso, quando Miriam, in seguito a un litigio con il proprio compagno, decide di tornare a casa a piedi. Mentre percorra la strada però viene colpita violentemente da una Audi S3 guidata da Alessandro Giovanardi, anche lui 23enne. La giovane è finita prima sul cofano e poi sul parabrezza, sfondandolo, e finendo poi la corsa diversi metri più avanti. Secondo quanto affermato Giovanardi si è ritrovato la ragazza all’improvviso sulla careggiata, quando i soccorsi sono giunti sul posto non è stato possibile rianimarla.

Il ragazzo è rimasto ferito nello scontro ed è finito in ospedale in stato di shock. E’ stato sottoposto all’alcol test con un risultato molto al di sopra del consentito e ha ammesso di avere fatto uso di stupefacenti. In seguito è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Secondo i testimoni che hanno sentito il forte botto dovuto all’impatto, Giovanardi stava piangendo a dirotto quando sono giunti sul posto a vedere cosa fosse successo.

CHI ERA MIRIAM

Appassionata di libri e di viaggi, doveva trascorrere la notte col fidanzato ma una brutta lite le aveva fatto cambiare idea. Era nata a Tolmezzo da genitori di origine romena, oggi separati. La giovane viveva con il padre a Fonte, in provincia di Treviso.